Merkur.de: ЕС готов полностью заблокировать экспорт ряда товаров из-за России

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
В ЕС сначала хотят ограничить поставки из союза в третьи страны Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе хотят заблокировать экспорт товаров в третьи страны из-за санкций против России. Речь идет о товарах, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. Об этом сообщает Merkur.de.

«Брюссель может заблокировать экспорт [из Европы] определенной продукции в третьи страны, в первую очередь — товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях», — пишет немецкое СМИ. В качестве примера таких товаров приводят приборы ночного видения. Авторы материала уточняют, что в Брюсселе планируют ограничить поставки в ряд стран, так как оттуда товары попадают в Россию.

Евросоюз вводит санкции против РФ с начала спецоперации на территории Украины. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривает введение санкций против третьих стран, которые помогают Москве обходить санкции. В ЕС также хотят запретить транзит товаров через территорию России, пишет Nation news. Россия в условиях санкций может вновь закупать иностранную валюту для своих резервов, передает телеканал 360.

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В Евросоюзе хотят заблокировать экспорт товаров в третьи страны из-за санкций против России. Речь идет о товарах, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. Об этом сообщает Merkur.de. «Брюссель может заблокировать экспорт [из Европы] определенной продукции в третьи страны, в первую очередь — товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях», — пишет немецкое СМИ. В качестве примера таких товаров приводят приборы ночного видения. Авторы материала уточняют, что в Брюсселе планируют ограничить поставки в ряд стран, так как оттуда товары попадают в Россию. Евросоюз вводит санкции против РФ с начала спецоперации на территории Украины. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривает введение санкций против третьих стран, которые помогают Москве обходить санкции. В ЕС также хотят запретить транзит товаров через территорию России, пишет Nation news. Россия в условиях санкций может вновь закупать иностранную валюту для своих резервов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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