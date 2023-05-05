Челябинский депутат-фронтовик предложил ограничить продажу дронов россиянам

06 мая 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Олег Голиков считает, что для управления дронами нужно пройти сертификацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который служит в зоне спецоперации, предложил ограничить продажу дронов в гражданском секторе после инцидента с атакой беспилотников на Кремль. Об этом он написал в своих соцсетях. «Что делать, чтобы подобного не повторилось? Ужесточить меры по выдаче разрешения и приобретению беспилотных летательных аппаратов (БЛПА) в гражданском секторе. В крайнем случае, на период СВО вообще запретить в стране гражданский оборот БПЛА», — предложил Олег Голиков в своем telegram-канале. Он также выступил за сертификацию на обучение и управление дронами. По его мнению, необходимо подготовить инструкции об опасности дронов для граждан. Голиков предлагает «тщательно проверить» все предприятия и частные структуры, реализующие дроны, а также обеспечить «жесточайший» контроль воздушного пространства Москвы и Подмосковья. Ранее глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев высказал мнение, что запрет дронов в регионах отбросит отрасль на уровень 2018 года и нанесет ей многомиллиардный ущерб. Атака украинских беспилотников на Кремль была совершена 3 мая. Президента Владимира Путина в это время в Кремле не было, он не пострадал. Москва расценила атаку как покушение на президента.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который служит в зоне спецоперации, предложил ограничить продажу дронов в гражданском секторе после инцидента с атакой беспилотников на Кремль. Об этом он написал в своих соцсетях. «Что делать, чтобы подобного не повторилось? Ужесточить меры по выдаче разрешения и приобретению беспилотных летательных аппаратов (БЛПА) в гражданском секторе. В крайнем случае, на период СВО вообще запретить в стране гражданский оборот БПЛА», — предложил Олег Голиков в своем telegram-канале. Он также выступил за сертификацию на обучение и управление дронами. По его мнению, необходимо подготовить инструкции об опасности дронов для граждан. Голиков предлагает «тщательно проверить» все предприятия и частные структуры, реализующие дроны, а также обеспечить «жесточайший» контроль воздушного пространства Москвы и Подмосковья. Ранее глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев высказал мнение, что запрет дронов в регионах отбросит отрасль на уровень 2018 года и нанесет ей многомиллиардный ущерб. Атака украинских беспилотников на Кремль была совершена 3 мая. Президента Владимира Путина в это время в Кремле не было, он не пострадал. Москва расценила атаку как покушение на президента.