Kyiv Post: атаки на РФ являются подготовкой наступления ВСУ

Последние атаки по РФ с помощью украинских БПЛА являются подготовкой к наступлению, говорит Михаил Самусь Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Атаки Украины по российской инфраструктуре при помощи дронов являются частью подготовки к предстоящему наступлению Киева. Об этом сообщает заместитель директора Центра изучения армии, конверсии и разоружения в Киеве Михаил Самусь.

«Все это [атаки по РФ] было сделано для подготовки к наступлению», — заявляет Михаил Самусь изданию Kyiv Post. В качестве подтверждения своих слов он приводит в пример ряд нападений со стороны Украины. Самусь напоминает об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также подрыве железнодорожных путей под Брянском. Он уточняет, что интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет только увеличиваться.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его армия вскоре перейдет в наступление. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан отмечает, что если Киев затянет со своим наступлением, то рискует проиграть в конфликте с РФ. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявляет, что Россия готова к наступлению в Запорожье, сообщает Nation news. Российская авиация способна отразить контрнаступление, передает телеканал 360.