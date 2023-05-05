Глава Березовского городского округа (Свердловская область) Евгений Писцов обратился к жителям за помощью в тушении лесных пожаров. Мэр сообщил, что нужна помощь добровольцев.
«Земляки, добрый день! Нужна помощь добровольцев для локализации лесных пожаров. Ситуация складывается неблагоприятным образом, сильный ветер способствует распространению огня, количество очагов возгорания увеличивается», — обратился Писцов через свои соцсети.
Глава подчеркнул важность недопущения огня к населенным пунктам. «Важно остановить огонь на дальних подступах. Техникой выполняется дополнительная опашка. Нужно усиление волонтерами. Задача добровольцев — проливка кромки пожара ранцевым огнетушителем», — добавил мэр.
Сбор волонтеров назначен на 14:00 в учебном классе ЕДДС по адресу город Березовский, улица Гагарина, 1. Требования к добровольцам — возраст от 18 лет, наличие автотранспорта, чтобы добраться до места, рабочая одежда, обувь на жесткой подошве, сотовый телефон. Администрация муниципалитета обеспечит горячим питанием, питьевой водой и средствами от клещей.
Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах, возникших в Березовском ГО. Всего в местах возгораний в Свердловской области работают более тысячи специалистов и десятки единиц спецтехники.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.