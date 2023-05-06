Медведев вынес приговор Германии

Медведев: Германия потеряла политическое и экономическое влияние в Европе
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
ФРГ своими действиями нанесла серьезный вред собственной экономике, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия поставила крест на экономическом сотрудничестве с Россией и не смогла найти альтернативу. Своими действиями, в попытках поддержать США, ФРГ окончательно теряет политическое и экономическое влияние в Европе.

«Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. <…> Кошельки немецких граждан уже серьезно прохудились, более 50% населения выступает за отставку кабинета правительства страны. <…> Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в „единой Европе“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции ФРГ против России негативно сказываются на экономике Германии. Схожую мысль высказывал и помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. По его словам, отказ от российского газа стал большим стрессом для экономики страны. Германия «распечатает» старые шахты из-за нехватки ресурсов, передает телеканал 360.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия поставила крест на экономическом сотрудничестве с Россией и не смогла найти альтернативу. Своими действиями, в попытках поддержать США, ФРГ окончательно теряет политическое и экономическое влияние в Европе. «Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. <…> Кошельки немецких граждан уже серьезно прохудились, более 50% населения выступает за отставку кабинета правительства страны. <…> Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в „единой Европе“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции ФРГ против России негативно сказываются на экономике Германии. Схожую мысль высказывал и помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. По его словам, отказ от российского газа стал большим стрессом для экономики страны. Германия «распечатает» старые шахты из-за нехватки ресурсов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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