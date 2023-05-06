Медведев вынес приговор Германии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия поставила крест на экономическом сотрудничестве с Россией и не смогла найти альтернативу. Своими действиями, в попытках поддержать США, ФРГ окончательно теряет политическое и экономическое влияние в Европе.
«Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. <…> Кошельки немецких граждан уже серьезно прохудились, более 50% населения выступает за отставку кабинета правительства страны. <…> Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в „единой Европе“», —
Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции ФРГ против России негативно сказываются на экономике Германии. Схожую мысль высказывал и помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. По его словам, отказ от российского газа стал большим стрессом для экономики страны. Германия «распечатает» старые шахты из-за нехватки ресурсов, передает телеканал 360.
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