Медведев вынес приговор Германии

Медведев: Германия потеряла политическое и экономическое влияние в Европе

06 мая 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

ФРГ своими действиями нанесла серьезный вред собственной экономике, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия поставила крест на экономическом сотрудничестве с Россией и не смогла найти альтернативу. Своими действиями, в попытках поддержать США, ФРГ окончательно теряет политическое и экономическое влияние в Европе. «Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. <…> Кошельки немецких граждан уже серьезно прохудились, более 50% населения выступает за отставку кабинета правительства страны. <…> Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в „единой Европе“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции ФРГ против России негативно сказываются на экономике Германии. Схожую мысль высказывал и помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. По его словам, отказ от российского газа стал большим стрессом для экономики страны. Германия «распечатает» старые шахты из-за нехватки ресурсов, передает телеканал 360.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия поставила крест на экономическом сотрудничестве с Россией и не смогла найти альтернативу. Своими действиями, в попытках поддержать США, ФРГ окончательно теряет политическое и экономическое влияние в Европе. «Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. <…> Кошельки немецких граждан уже серьезно прохудились, более 50% населения выступает за отставку кабинета правительства страны. <…> Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в „единой Европе“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции ФРГ против России негативно сказываются на экономике Германии. Схожую мысль высказывал и помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. По его словам, отказ от российского газа стал большим стрессом для экономики страны. Германия «распечатает» старые шахты из-за нехватки ресурсов, передает телеканал 360.