Челябинский депутат Госдумы прокомментировала покушение на Прилепина

Депутат Лантратова о покушении на Прилепина: «Очередная попытка запугать нас всех»

06 мая 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Покушение на Захара Прилепина — акт терроризма, считает Яна Лантратова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был взорван в субботу в Нижегородской области. Она назвала произошедшее террористическим актом. «Благодарю Бога, что после покушения в живых остался мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него — очередная попытка запугать нас всех. Терроризм — не то, чем можно победить Россию», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, был взорван в субботу в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель писателя погиб, сам Прилепин получил травмы, но находится в сознании.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был взорван в субботу в Нижегородской области. Она назвала произошедшее террористическим актом. «Благодарю Бога, что после покушения в живых остался мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него — очередная попытка запугать нас всех. Терроризм — не то, чем можно победить Россию», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, был взорван в субботу в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель писателя погиб, сам Прилепин получил травмы, но находится в сознании.