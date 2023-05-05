Челябинский депутат Госдумы прокомментировала покушение на Прилепина

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был взорван в субботу в Нижегородской области. Она назвала произошедшее террористическим актом.
«Благодарю Бога, что после покушения в живых остался мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него — очередная попытка запугать нас всех. Терроризм — не то, чем можно победить Россию», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.
Автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, был взорван в субботу в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель писателя погиб, сам Прилепин получил травмы, но находится в сознании.
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