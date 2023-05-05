05 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы прокомментировала покушение на Прилепина

Депутат Лантратова о покушении на Прилепина: «Очередная попытка запугать нас всех»
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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Покушение на Захара Прилепина — акт терроризма, считает Яна Лантратова Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был взорван в субботу в Нижегородской области. Она назвала произошедшее террористическим актом.

«Благодарю Бога, что после покушения в живых остался мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него — очередная попытка запугать нас всех. Терроризм — не то, чем можно победить Россию», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.

Автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, был взорван в субботу в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель писателя погиб, сам Прилепин получил травмы, но находится в сознании.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был взорван в субботу в Нижегородской области. Она назвала произошедшее террористическим актом. «Благодарю Бога, что после покушения в живых остался мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него — очередная попытка запугать нас всех. Терроризм — не то, чем можно победить Россию», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, был взорван в субботу в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель писателя погиб, сам Прилепин получил травмы, но находится в сознании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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