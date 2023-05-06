Организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина

Машину Захара Прилепина взорвали
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Радикальная партизанская организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом они сообщили в своих соцсетях.
«Движение охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали», — пишет «Атеш».
Машину Прилепина взорвали в Нижегородской области днем 6 мая. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что с писателем все в порядке, однако СМИ сообщают, что Прилепин госпитализирован с ранением ног, его водитель погиб.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!