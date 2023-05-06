Организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина

06 мая 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Машину Захара Прилепина взорвали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Радикальная партизанская организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Движение охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали», — пишет «Атеш». Машину Прилепина взорвали в Нижегородской области днем 6 мая. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что с писателем все в порядке, однако СМИ сообщают, что Прилепин госпитализирован с ранением ног, его водитель погиб.

Радикальная партизанская организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Движение охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали», — пишет «Атеш». Машину Прилепина взорвали в Нижегородской области днем 6 мая. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что с писателем все в порядке, однако СМИ сообщают, что Прилепин госпитализирован с ранением ног, его водитель погиб.