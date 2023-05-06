Организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Машину Захара Прилепина взорвали Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Радикальная партизанская организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

«Движение охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали», — пишет «Атеш».

Машину Прилепина взорвали в Нижегородской области днем 6 мая. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что с писателем все в порядке, однако СМИ сообщают, что Прилепин госпитализирован с ранением ног, его водитель погиб.

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Радикальная партизанская организация «Атеш» взяла на себя ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Движение охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали», — пишет «Атеш». Машину Прилепина взорвали в Нижегородской области днем 6 мая. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что с писателем все в порядке, однако СМИ сообщают, что Прилепин госпитализирован с ранением ног, его водитель погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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