05 мая 2023
04 мая 2023

Участник СВО из ЯНАО приехал в отпуск

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военный сделал сюрприз своей семье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из ЯНАО пришел в отпуск из зоны спецоперации. Как сообщили в администрации Ямальского района, в Яр-Сале его встретили близкие.

«Радион П. сегодня прибыл в родной поселок в отпуск. Наш земляк был мобилизован еще в сентябре 2022 года. Спустя семь месяцев он сделал сюрприз своей семье, приехав на две недели в отпуск», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В зоне СВО Радион занимается охраной общественного порядка. После отпуска он планирует вернуться на службу.

Ранее сообщалось, что мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

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Военнослужащий из ЯНАО пришел в отпуск из зоны спецоперации. Как сообщили в администрации Ямальского района, в Яр-Сале его встретили близкие. «Радион П. сегодня прибыл в родной поселок в отпуск. Наш земляк был мобилизован еще в сентябре 2022 года. Спустя семь месяцев он сделал сюрприз своей семье, приехав на две недели в отпуск», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». В зоне СВО Радион занимается охраной общественного порядка. После отпуска он планирует вернуться на службу. Ранее сообщалось, что мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
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