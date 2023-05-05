Участник СВО из ЯНАО приехал в отпуск

Военнослужащий из ЯНАО пришел в отпуск из зоны спецоперации. Как сообщили в администрации Ямальского района, в Яр-Сале его встретили близкие.
«Радион П. сегодня прибыл в родной поселок в отпуск. Наш земляк был мобилизован еще в сентябре 2022 года. Спустя семь месяцев он сделал сюрприз своей семье, приехав на две недели в отпуск», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
В зоне СВО Радион занимается охраной общественного порядка. После отпуска он планирует вернуться на службу.
Ранее сообщалось, что мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
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