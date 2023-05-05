В Тюменской области продолжают эвакуировать людей от пожара

Пришедший из Свердловской области пожар вынудил начать эвакуацию жителей тюменской деревни Ушакова. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее огонь достиг села Успенка.
«Началась эвакуация деревни Ушакова Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — сообщили в инфоцентре. Там не уточнили, куда именно отвезут жителей населенного пункта.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с просьбой уточнить данную информацию. На момент публикации ответ ожидается.
Ранее агентство сообщало, что в Тюменском районе начали эвакуировать жителей сел Успенка и Речкина. Решение было принято из-за нового пожара, который появился на территории Свердловской области и распространился в сторону тюменских деревень.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.