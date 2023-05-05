05 мая 2023

В Тюменской области продолжают эвакуировать людей от пожара

В деревне Ушакова Тюменской области началась эвакуация жителей
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Пожар дошел до Успенки и теперь распространяется в сторону Ушакова Фото:
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Пришедший из Свердловской области пожар вынудил начать эвакуацию жителей тюменской деревни Ушакова. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее огонь достиг села Успенка.

«Началась эвакуация деревни Ушакова Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — сообщили в инфоцентре. Там не уточнили, куда именно отвезут жителей населенного пункта.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с просьбой уточнить данную информацию. На момент публикации ответ ожидается.

Ранее агентство сообщало, что в Тюменском районе начали эвакуировать жителей сел Успенка и Речкина. Решение было принято из-за нового пожара, который появился на территории Свердловской области и распространился в сторону тюменских деревень.

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Пришедший из Свердловской области пожар вынудил начать эвакуацию жителей тюменской деревни Ушакова. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее огонь достиг села Успенка. «Началась эвакуация деревни Ушакова Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — сообщили в инфоцентре. Там не уточнили, куда именно отвезут жителей населенного пункта. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с просьбой уточнить данную информацию. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что в Тюменском районе начали эвакуировать жителей сел Успенка и Речкина. Решение было принято из-за нового пожара, который появился на территории Свердловской области и распространился в сторону тюменских деревень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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