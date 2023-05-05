05 мая 2023

МЧС показало изнутри работу самолета ИЛ-76 при тушении пожара в Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
ИЛ-76 МЧС России тушит пожар над тюменскими селами Фото:
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В информационном центре правительства Тюменской области опубликовали видео работы самолета ИЛ-76 МЧС России, который участвовал в тушении пожара села Успенка. Также командир воздушного судна рассказал о том, как идет борьба с огнем при помощи воздушного судна.

«Оптимальная высота для сброса воды — 60-70 метров, иначе не долетит. Мы так и отработали. Но основные наши помощники — огнеборцы на земле, которые проделывают, как мы считаем, 90% всей работы, а остальные 10% это уже мы. Мужики там работают здорово», — передают в инфоцентре слова командира воздушного судна Андрея Вислова.

Этот самолет работал над тушением пожара в Сорокинском районе, после чего в окрестностях села Успенка Тюменского района. Также планируется отправить его на борьбу с огнем около деревни Речкина.

Ранее URA.RU сообщало, что днем пожарные предупредили о новой угрозе для села Успенка. Из Свердловской области на поселок распространялся пожар. После этого власти приняли решение об эвакуации деревень, которые находятся в опасности из-за огня.

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В информационном центре правительства Тюменской области опубликовали видео работы самолета ИЛ-76 МЧС России, который участвовал в тушении пожара села Успенка. Также командир воздушного судна рассказал о том, как идет борьба с огнем при помощи воздушного судна. «Оптимальная высота для сброса воды — 60-70 метров, иначе не долетит. Мы так и отработали. Но основные наши помощники — огнеборцы на земле, которые проделывают, как мы считаем, 90% всей работы, а остальные 10% это уже мы. Мужики там работают здорово», — передают в инфоцентре слова командира воздушного судна Андрея Вислова. Этот самолет работал над тушением пожара в Сорокинском районе, после чего в окрестностях села Успенка Тюменского района. Также планируется отправить его на борьбу с огнем около деревни Речкина. Ранее URA.RU сообщало, что днем пожарные предупредили о новой угрозе для села Успенка. Из Свердловской области на поселок распространялся пожар. После этого власти приняли решение об эвакуации деревень, которые находятся в опасности из-за огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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