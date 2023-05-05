МЧС показало изнутри работу самолета ИЛ-76 при тушении пожара в Тюменской области. Видео

06 мая 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

ИЛ-76 МЧС России тушит пожар над тюменскими селами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В информационном центре правительства Тюменской области опубликовали видео работы самолета ИЛ-76 МЧС России, который участвовал в тушении пожара села Успенка. Также командир воздушного судна рассказал о том, как идет борьба с огнем при помощи воздушного судна. «Оптимальная высота для сброса воды — 60-70 метров, иначе не долетит. Мы так и отработали. Но основные наши помощники — огнеборцы на земле, которые проделывают, как мы считаем, 90% всей работы, а остальные 10% это уже мы. Мужики там работают здорово», — передают в инфоцентре слова командира воздушного судна Андрея Вислова. Этот самолет работал над тушением пожара в Сорокинском районе, после чего в окрестностях села Успенка Тюменского района. Также планируется отправить его на борьбу с огнем около деревни Речкина. Ранее URA.RU сообщало, что днем пожарные предупредили о новой угрозе для села Успенка. Из Свердловской области на поселок распространялся пожар. После этого власти приняли решение об эвакуации деревень, которые находятся в опасности из-за огня.

В информационном центре правительства Тюменской области опубликовали видео работы самолета ИЛ-76 МЧС России, который участвовал в тушении пожара села Успенка. Также командир воздушного судна рассказал о том, как идет борьба с огнем при помощи воздушного судна. «Оптимальная высота для сброса воды — 60-70 метров, иначе не долетит. Мы так и отработали. Но основные наши помощники — огнеборцы на земле, которые проделывают, как мы считаем, 90% всей работы, а остальные 10% это уже мы. Мужики там работают здорово», — передают в инфоцентре слова командира воздушного судна Андрея Вислова. Этот самолет работал над тушением пожара в Сорокинском районе, после чего в окрестностях села Успенка Тюменского района. Также планируется отправить его на борьбу с огнем около деревни Речкина. Ранее URA.RU сообщало, что днем пожарные предупредили о новой угрозе для села Успенка. Из Свердловской области на поселок распространялся пожар. После этого власти приняли решение об эвакуации деревень, которые находятся в опасности из-за огня.