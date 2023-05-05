В Свердловской области затруднена локализация пожара в районе Дегтярского и Ревдинского городских округов. Об этом сообщил начальник 65-й пожарной части Ревды Василий Стерхов.
«Пожар активно распространяется на северо-восток в район камнедробильного завода и дороги Ревда — Дегтярск. Идет верховой пожар, ветер очень сильный, поэтому локализовать огонь пока нет возможности», — рассказал Стерхов в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
Пожарный добавил, что из-за быстрого распространения огня эвакуируют коллективные сады и лагеря. «В связи с быстрым распространением пожара в Ревде принято решение об эвакуации лагерей «Романтика», «Лесная жемчужина», «Березка» и коллективных садов РММЗ-5, «Надежда», «Рябинка», «Медик» и «Вишенка», — добавил Стерхов.
Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей поселков Островной и Зеленый Дол Березовского городского округа Свердловской области. За людьми были отправлены автобусы. Свердловской прокуратурой начата проверка в связи с возникновением пожаров на территории Ревдинского и Дегтярского городских округов.
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