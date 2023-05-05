05 мая 2023

В Свердловской области из-за сильного ветра не удается справиться с лесным пожаром. Видео

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лесной пожар, торфяники горят, торфяной пожар
Из-за верхового пожара не удается локализовать возгорание Фото:

В Свердловской области затруднена локализация пожара в районе Дегтярского и Ревдинского городских округов. Об этом сообщил начальник 65-й пожарной части Ревды Василий Стерхов.

«Пожар активно распространяется на северо-восток в район камнедробильного завода и дороги Ревда — Дегтярск. Идет верховой пожар, ветер очень сильный, поэтому локализовать огонь пока нет возможности», — рассказал Стерхов в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Пожарный добавил, что из-за быстрого распространения огня эвакуируют коллективные сады и лагеря. «В связи с быстрым распространением пожара в Ревде принято решение об эвакуации лагерей «Романтика», «Лесная жемчужина», «Березка» и коллективных садов РММЗ-5, «Надежда», «Рябинка», «Медик» и «Вишенка», — добавил Стерхов.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей поселков Островной и Зеленый Дол Березовского городского округа Свердловской области. За людьми были отправлены автобусы. Свердловской прокуратурой начата проверка в связи с возникновением пожаров на территории Ревдинского и Дегтярского городских округов.

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В Свердловской области затруднена локализация пожара в районе Дегтярского и Ревдинского городских округов. Об этом сообщил начальник 65-й пожарной части Ревды Василий Стерхов. «Пожар активно распространяется на северо-восток в район камнедробильного завода и дороги Ревда — Дегтярск. Идет верховой пожар, ветер очень сильный, поэтому локализовать огонь пока нет возможности», — рассказал Стерхов в telegram-канале «Ревдинский рабочий». Пожарный добавил, что из-за быстрого распространения огня эвакуируют коллективные сады и лагеря. «В связи с быстрым распространением пожара в Ревде принято решение об эвакуации лагерей «Романтика», «Лесная жемчужина», «Березка» и коллективных садов РММЗ-5, «Надежда», «Рябинка», «Медик» и «Вишенка», — добавил Стерхов. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей поселков Островной и Зеленый Дол Березовского городского округа Свердловской области. За людьми были отправлены автобусы. Свердловской прокуратурой начата проверка в связи с возникновением пожаров на территории Ревдинского и Дегтярского городских округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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