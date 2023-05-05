Глава Свердловского городского округа объявил об эвакуации двух поселков

Глава Березовского городского округа (Свердловская область) Евгений Писцов объявил об эвакуации жителей двух поселков из-за угрозы пожара. За местными жителями высланы автобусы.
«В Островном и Зеленом Доле объявлена эвакуация населения в связи с угрозой населенным пунктам. Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря Зарница. Второй стоит пустой — люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной», — сообщил Писцов.
Ранее URA.RU сообщало об обращении главы Березовского ГО к жителям, с призывом помочь бороться с огнем. В связи с тем, что в Свердловской области увеличилось количество пожаров, в регионе был введен противопожарный режим. На сегодняшний день в тушении пожаров по всей области принимают участие более тысячи специалистов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.