05 мая 2023

Глава Свердловского городского округа объявил об эвакуации двух поселков

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Эвакуируют жителей Островного и Зеленого Дола Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Глава Березовского городского округа (Свердловская область) Евгений Писцов объявил об эвакуации жителей двух поселков из-за угрозы пожара. За местными жителями высланы автобусы.

«В Островном и Зеленом Доле объявлена эвакуация населения в связи с угрозой населенным пунктам. Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря Зарница. Второй стоит пустой — люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной», — сообщил Писцов.

Ранее URA.RU сообщало об обращении главы Березовского ГО к жителям, с призывом помочь бороться с огнем. В связи с тем, что в Свердловской области увеличилось количество пожаров, в регионе был введен противопожарный режим. На сегодняшний день в тушении пожаров по всей области принимают участие более тысячи специалистов.

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Глава Березовского городского округа (Свердловская область) Евгений Писцов объявил об эвакуации жителей двух поселков из-за угрозы пожара. За местными жителями высланы автобусы. «В Островном и Зеленом Доле объявлена эвакуация населения в связи с угрозой населенным пунктам. Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря Зарница. Второй стоит пустой — люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной», — сообщил Писцов. Ранее URA.RU сообщало об обращении главы Березовского ГО к жителям, с призывом помочь бороться с огнем. В связи с тем, что в Свердловской области увеличилось количество пожаров, в регионе был введен противопожарный режим. На сегодняшний день в тушении пожаров по всей области принимают участие более тысячи специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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