На курганской трассе, которую перекрывали из-за пожаров, возобновили движение

07 мая 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС дежурят на трассе, чтобы избежать нештатных ситуаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 На территории Мишкинского муниципального округа (Курганская область) на участке дороги «Иртыш» возобновили движение транспорта. Об этом сообщают в областном УГИБДД. «Участок федеральной дороги „Иртыш“ на территории Мишкинского муниципального округа открыт для движения транспорта. Экипажи ДПС осуществляют дежурство, чтобы избежать нештатных ситуаций», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перекрывали дороги из-за пожаров. Водители рассказывали, что была перекрыта дорога на деревню Белый Яр. Также из-за плохой видимости ввели ограничение движения транспорта в Варгашинском, Шадринском и Каргапольском муниципальных округах.

На территории Мишкинского муниципального округа (Курганская область) на участке дороги «Иртыш» возобновили движение транспорта. Об этом сообщают в областном УГИБДД. «Участок федеральной дороги „Иртыш“ на территории Мишкинского муниципального округа открыт для движения транспорта. Экипажи ДПС осуществляют дежурство, чтобы избежать нештатных ситуаций», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перекрывали дороги из-за пожаров. Водители рассказывали, что была перекрыта дорога на деревню Белый Яр. Также из-за плохой видимости ввели ограничение движения транспорта в Варгашинском, Шадринском и Каргапольском муниципальных округах.