На курганской трассе, которую перекрывали из-за пожаров, возобновили движение

На территории Мишкинского муниципального округа (Курганская область) на участке дороги «Иртыш» возобновили движение транспорта. Об этом сообщают в областном УГИБДД.
«Участок федеральной дороги „Иртыш“ на территории Мишкинского муниципального округа открыт для движения транспорта. Экипажи ДПС осуществляют дежурство, чтобы избежать нештатных ситуаций», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перекрывали дороги из-за пожаров. Водители рассказывали, что была перекрыта дорога на деревню Белый Яр. Также из-за плохой видимости ввели ограничение движения транспорта в Варгашинском, Шадринском и Каргапольском муниципальных округах.
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