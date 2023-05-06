06 мая 2023
05 мая 2023

Курганские водители сообщают о перекрытии дороги на Белый Яр

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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Трасса до курганской древни перекрыта Фото:
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Дорогу на деревню Белый Яр (Курганская область) перекрыли. Об этом сообщили очевидцы.

«Дальше тюменского кольца не проехать — дорога перекрыта. Рядом с Белым Яром горит поле, людей эвакуируют», — рассказывают водители, передает telegram-канал «Курганистан».

Ранее из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр. По данным МЧС, в регионе 7 мая также проводят эвакуацию населения деревни Восточная в Мишкинского округе и населения поселка Березовский в Белозерском районе.

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Дорогу на деревню Белый Яр (Курганская область) перекрыли. Об этом сообщили очевидцы. «Дальше тюменского кольца не проехать — дорога перекрыта. Рядом с Белым Яром горит поле, людей эвакуируют», — рассказывают водители, передает telegram-канал «Курганистан». Ранее из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр. По данным МЧС, в регионе 7 мая также проводят эвакуацию населения деревни Восточная в Мишкинского округе и населения поселка Березовский в Белозерском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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