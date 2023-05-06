Курганские водители сообщают о перекрытии дороги на Белый Яр

07 мая 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Трасса до курганской древни перекрыта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Дорогу на деревню Белый Яр (Курганская область) перекрыли. Об этом сообщили очевидцы. «Дальше тюменского кольца не проехать — дорога перекрыта. Рядом с Белым Яром горит поле, людей эвакуируют», — рассказывают водители, передает telegram-канал «Курганистан». Ранее из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр. По данным МЧС, в регионе 7 мая также проводят эвакуацию населения деревни Восточная в Мишкинского округе и населения поселка Березовский в Белозерском районе.

Дорогу на деревню Белый Яр (Курганская область) перекрыли. Об этом сообщили очевидцы. «Дальше тюменского кольца не проехать — дорога перекрыта. Рядом с Белым Яром горит поле, людей эвакуируют», — рассказывают водители, передает telegram-канал «Курганистан». Ранее из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр. По данным МЧС, в регионе 7 мая также проводят эвакуацию населения деревни Восточная в Мишкинского округе и населения поселка Березовский в Белозерском районе.