Полицейские перекрыли курганскую трассу из-за плохой видимости

07 мая 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Курганскую трассу перекрыли из-за плохой видимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за плохой видимости на автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) ограничили движение для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД региона. «В связи с плохой видимостью, вызванной задымлением от пожаров, полицейскими введено временное ограничение движения транспорта на участке с 313 по 316 километры автомобильной дороги „Иртыш“ на территории Варгашинского округа. На федеральной автодороге „Курган-Подъезд к Тюмени“ сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее курганские водители сообщали о перекрытии дороги на деревню Белый Яр. Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта. По сведениям МЧС, угроза деревне Белый Яр была снята.

Из-за плохой видимости на автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) ограничили движение для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД региона. «В связи с плохой видимостью, вызванной задымлением от пожаров, полицейскими введено временное ограничение движения транспорта на участке с 313 по 316 километры автомобильной дороги „Иртыш“ на территории Варгашинского округа. На федеральной автодороге „Курган-Подъезд к Тюмени“ сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее курганские водители сообщали о перекрытии дороги на деревню Белый Яр. Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта. По сведениям МЧС, угроза деревне Белый Яр была снята.