Полицейские перекрыли курганскую трассу из-за плохой видимости

Из-за плохой видимости на автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) ограничили движение для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД региона.
«В связи с плохой видимостью, вызванной задымлением от пожаров, полицейскими введено временное ограничение движения транспорта на участке с 313 по 316 километры автомобильной дороги „Иртыш“ на территории Варгашинского округа. На федеральной автодороге „Курган-Подъезд к Тюмени“ сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее курганские водители сообщали о перекрытии дороги на деревню Белый Яр. Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта. По сведениям МЧС, угроза деревне Белый Яр была снята.
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