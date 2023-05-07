Полицейские перекрыли курганскую трассу из-за плохой видимости

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Курганскую трассу перекрыли из-за плохой видимости Фото:

Из-за плохой видимости на автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) ограничили движение для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД региона.

«В связи с плохой видимостью, вызванной задымлением от пожаров, полицейскими введено временное ограничение движения транспорта на участке с 313 по 316 километры автомобильной дороги „Иртыш“ на территории Варгашинского округа. На федеральной автодороге „Курган-Подъезд к Тюмени“ сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее курганские водители сообщали о перекрытии дороги на деревню Белый Яр. Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта. По сведениям МЧС, угроза деревне Белый Яр была снята.

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Из-за плохой видимости на автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) ограничили движение для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД региона. «В связи с плохой видимостью, вызванной задымлением от пожаров, полицейскими введено временное ограничение движения транспорта на участке с 313 по 316 километры автомобильной дороги „Иртыш“ на территории Варгашинского округа. На федеральной автодороге „Курган-Подъезд к Тюмени“ сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее курганские водители сообщали о перекрытии дороги на деревню Белый Яр. Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта. По сведениям МЧС, угроза деревне Белый Яр была снята.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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