В связи с распространением пожаров в нескольких населенных пунктах проводится эвакуация жителей. Данное решение было принято властями на заседании оперативного штаба Свердловской области по ликвидации пожаров.
«Из-за ухудшения пожароопасной обстановки проводится эвакуация людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Предложено покинуть территорию ряда садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским», — рассказали в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.
Местными муниципалитетами развернуты пункты временного размещения на базе соцучреждений. Властями предоставлен транспорт для выезда из пожароопасной зоны.
Ранее URA.RU сообщало об эвакуации жителей двух поселков из-за угрозы пожара в Березовском городском образовании. Автобусы для жителей были направлены в поселки Островной и Зеленый Дол. В ликвидации пожаров на территории Свердловской области участвуют свыше тысячи специалистов. Активно применяется наземная и воздушная спецтехника.
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