Резников дал понять Западу, что не стоит ждать многого от контрнаступления ВСУ

У украинских союзников завышены ожидания по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«В тех странах, что являются нашими партнерами, друзьями, ожидания от контрнаступления переоценены, перегреты, я бы сказал», — заявил Алексей Резников в интервью газете The New York Times. Он отметил, что после контрнаступательных операций конфликт на Украине не закончится.
Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявлял, что Украина готова к проведению контрнаступления. По его словам, ВСУ уже имеют все возможности для атаки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинское наступление может начаться после полной сдачи Бахмута (Артемовска) российским силам, передает «Национальная служба новостей».
У украинских союзников завышены ожидания по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «В тех странах, что являются нашими партнерами, друзьями, ожидания от контрнаступления переоценены, перегреты, я бы сказал», — заявил Алексей Резников в интервью газете The New York Times. Он отметил, что после контрнаступательных операций конфликт на Украине не закончится. Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявлял, что Украина готова к проведению контрнаступления. По его словам, ВСУ уже имеют все возможности для атаки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинское наступление может начаться после полной сдачи Бахмута (Артемовска) российским силам, передает «Национальная служба новостей».