Генерал ВС США Милли: Украина готова к контрнаступлению

02 мая 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Генерал США заявил о готовности Украины к атаке Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина уже имеет возможность проведения наступательных операций. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции», — сказал Милли в интервью журналу Foreign Affairs. По его словам, у ВСУ достаточно ресурсов для обороны. При этом военнослужащий не назвал конкретных дат наступления. Он отметил, что у Киева на этот счет есть свои планы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев сделал все возможное для успешного проведения наступления. Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников рассказал, что ВСУ стягивают на Запорожье технику и людей. Однако по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе контрнаступления будет предпринята попытка захвата Крыма. При этом в Кремле сообщили, что полуостров в безопасности, сообщает телеканал 360.

Украина уже имеет возможность проведения наступательных операций. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции», — сказал Милли в интервью журналу Foreign Affairs. По его словам, у ВСУ достаточно ресурсов для обороны. При этом военнослужащий не назвал конкретных дат наступления. Он отметил, что у Киева на этот счет есть свои планы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев сделал все возможное для успешного проведения наступления. Депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников рассказал, что ВСУ стягивают на Запорожье технику и людей. Однако по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе контрнаступления будет предпринята попытка захвата Крыма. При этом в Кремле сообщили, что полуостров в безопасности, сообщает телеканал 360.