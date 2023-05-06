Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков был завербован спецслужбами Украины в 2018 году. В 2022 году он приехал в Россию для ликвидации писателя. Признательные показания дал Пермяков.
«В 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В 2022 году заехал на территорию Российской Федерации с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», — заявил Александр Пермяков на допросе в Следственном комитете России. Он отметил, что сожалеет о содеянном.
Машина с Захаром Прилепиным была подорвана 6 мая в Нижегородской области. Прилепин находился на заднем сиденьи и выжил, а его водитель нет. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму у писателя.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!