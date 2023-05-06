Подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что готовил преступление с прошлого года. Видео

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Учредительный съезд политической партии "За правду". Москва, прилепин захар
Машина с Прилепиным была подорвана днем 6 мая Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков был завербован спецслужбами Украины в 2018 году. В 2022 году он приехал в Россию для ликвидации писателя. Признательные показания дал Пермяков.

«В 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В 2022 году заехал на территорию Российской Федерации с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», — заявил Александр Пермяков на допросе в Следственном комитете России. Он отметил, что сожалеет о содеянном.

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В Нижегородской области подорвали машину Прилепина: что известно к этому часу

Машина с Захаром Прилепиным была подорвана 6 мая в Нижегородской области. Прилепин находился на заднем сиденьи и выжил, а его водитель нет. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму у писателя.

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Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков был завербован спецслужбами Украины в 2018 году. В 2022 году он приехал в Россию для ликвидации писателя. Признательные показания дал Пермяков. «В 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В 2022 году заехал на территорию Российской Федерации с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», — заявил Александр Пермяков на допросе в Следственном комитете России. Он отметил, что сожалеет о содеянном. Машина с Захаром Прилепиным была подорвана 6 мая в Нижегородской области. Прилепин находился на заднем сиденьи и выжил, а его водитель нет. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму у писателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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