В Нижегородской области подорвали машину Прилепина: что известно к этому часу

06 мая 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Медики оказывают Прилепину помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина В Нижнем Новгороде был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он был доставлен в нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. После его отправят на вертолете в Москву на лечение. URA.RU приводит главную информацию об инциденте. Взрыв машины Прилепина В машине Audi Q7, в которой ехал писатель Прилепин, произошел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Писатель направлялся к своей семье. Пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова заявила, что он в порядке. Водитель машины погиб, передает РИА Новости. В области был объявлен план перехват из-за инцидента, сообщает ТАСС в своем telegram-канале. Взрывное устройство находилось под капотом машины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за взрыва погиб водитель Прилепина. Им был близкий друг писателя с позывным «Злой», который также являлся телохранителем писателя. Об этом telegram-каналу Zvezdanews заявил командир батальона, в котором служил Прилепин, Сергей «Француз» Завдовеев. Бомба под машину, предположительно, была заложена ночью перед поездкой. Самодельное взрывное устройство находилось под капотом Audi Q7. При этом оно было заложено так, чтобы взрыв был направлен в сторону места водителя, передает telegram-канал Baza. Диверсанты предполагали, что Прилепин будет находиться за рулем, уточняется в сообщении. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Что известно о состоянии здоровья Прилепина к этому часу После взрыва Прилепину оказали первую помощь. По информации telegram-канала Mash, Прилепин сломал ногу. Его готовят к операции в Нижнем Новгороде, так как транспортировка Прилепина в Москву может быть опасна для его жизни. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Жизни Прилепина ничего не угрожает, угрозы для его здоровья нет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале. Ход расследования Во время поездки машина, в которой находился Прилепин, пару раз останавливалась на трассе. Во время одной из остановки охранник писателя спугнул неизвестных мужчин. «Предполагается, что они могли следить за Прилепиным, а также заложить под днище его машины взрывное устройство», — передает telegram-канал «Интерфакс». Позже был задержан причастный к взрыву машины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк. Им был житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Реакция на взрыв и комментарии Жена писателя Мария Прилепина заявила, что публицист часто получал угрозы. Однако она подчеркнула, что до инцидента с машиной ничего не поступало. «Мы живем много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет», — заявила Мария Прилепина, ее слова приводит РЕН ТВ. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вести боевые действия с танками сложнее, чем с писателями. Его слова приводит РЕН ТВ в своем telegram-канале. «Конечно, воевать с солдатами и танками воевать гораздо сложнее и страшнее. Воевать нужно с писателями, с Дарьей Дугиной, с теми, кто не даст сдачу, кто не вооружен», — заявил Виталий Милонов. Он отметил, что русского человека невозможно запугать. К взрыву причастны США и Великобритания, отметила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Покушение на писателя Захара Прилепина является прямой ответственностью США и Великобритании. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <…> Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает о теракте. «Да, но я не знаю, в каком он состоянии, не могу комментировать», — отметил Песков, его слова приводит Zvezdanews. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Новгороде был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он был доставлен в нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. После его отправят на вертолете в Москву на лечение. URA.RU приводит главную информацию об инциденте. В машине Audi Q7, в которой ехал писатель Прилепин, произошел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело. Писатель направлялся к своей семье. Пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова заявила, что он в порядке. Водитель машины погиб, передает РИА Новости. В области был объявлен план перехват из-за инцидента, сообщает ТАСС в своем telegram-канале. Из-за взрыва погиб водитель Прилепина. Им был близкий друг писателя с позывным «Злой», который также являлся телохранителем писателя. Об этом telegram-каналу Zvezdanews заявил командир батальона, в котором служил Прилепин, Сергей «Француз» Завдовеев. Бомба под машину, предположительно, была заложена ночью перед поездкой. Самодельное взрывное устройство находилось под капотом Audi Q7. При этом оно было заложено так, чтобы взрыв был направлен в сторону места водителя, передает telegram-канал Baza. Диверсанты предполагали, что Прилепин будет находиться за рулем, уточняется в сообщении. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. После взрыва Прилепину оказали первую помощь. По информации telegram-канала Mash, Прилепин сломал ногу. Его готовят к операции в Нижнем Новгороде, так как транспортировка Прилепина в Москву может быть опасна для его жизни. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Жизни Прилепина ничего не угрожает, угрозы для его здоровья нет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале. Во время поездки машина, в которой находился Прилепин, пару раз останавливалась на трассе. Во время одной из остановки охранник писателя спугнул неизвестных мужчин. «Предполагается, что они могли следить за Прилепиным, а также заложить под днище его машины взрывное устройство», — передает telegram-канал «Интерфакс». Позже был задержан причастный к взрыву машины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк. Им был житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Жена писателя Мария Прилепина заявила, что публицист часто получал угрозы. Однако она подчеркнула, что до инцидента с машиной ничего не поступало. «Мы живем много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет», — заявила Мария Прилепина, ее слова приводит РЕН ТВ. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вести боевые действия с танками сложнее, чем с писателями. Его слова приводит РЕН ТВ в своем telegram-канале. «Конечно, воевать с солдатами и танками воевать гораздо сложнее и страшнее. Воевать нужно с писателями, с Дарьей Дугиной, с теми, кто не даст сдачу, кто не вооружен», — заявил Виталий Милонов. Он отметил, что русского человека невозможно запугать. Покушение на писателя Захара Прилепина является прямой ответственностью США и Великобритании. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <…> Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает о теракте. «Да, но я не знаю, в каком он состоянии, не могу комментировать», — отметил Песков, его слова приводит Zvezdanews.