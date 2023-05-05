05 мая 2023

В свердловском поселке загорелся склад с порохом

Из поселка Первомайский из-за угрозы взрыва эвакуируют людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, огонь, пожарный рукав, пожарный
К борьбе со свердловскими пожарами привлекли и силы других регионов страны Фото:
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В поселке Первомайский (Свердловская область) загорелся склад, где хранится тысяч тонн пороха. Начата эвакуация населения, сообщил URA.RU источник в экстренных службах региона.

«Склад загорелся», — кратко пояснил инсайдер. В данный момент большие силы спасателей брошены на борьбу с огнем. Местные власти организовали эвакуацию 400 человек. Склад, где хранится порох, не является военным.

Эвакуация людей идет и в других населенных пунктах региона. С пожарами не удается справиться из-за сильного ветра.

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В поселке Первомайский (Свердловская область) загорелся склад, где хранится тысяч тонн пороха. Начата эвакуация населения, сообщил URA.RU источник в экстренных службах региона. «Склад загорелся», — кратко пояснил инсайдер. В данный момент большие силы спасателей брошены на борьбу с огнем. Местные власти организовали эвакуацию 400 человек. Склад, где хранится порох, не является военным. Эвакуация людей идет и в других населенных пунктах региона. С пожарами не удается справиться из-за сильного ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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