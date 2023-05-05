В свердловском поселке загорелся склад с порохом

К борьбе со свердловскими пожарами привлекли и силы других регионов страны
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В поселке Первомайский (Свердловская область) загорелся склад, где хранится тысяч тонн пороха. Начата эвакуация населения, сообщил URA.RU источник в экстренных службах региона.
«Склад загорелся», — кратко пояснил инсайдер. В данный момент большие силы спасателей брошены на борьбу с огнем. Местные власти организовали эвакуацию 400 человек. Склад, где хранится порох, не является военным.
Эвакуация людей идет и в других населенных пунктах региона. С пожарами не удается справиться из-за сильного ветра.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!