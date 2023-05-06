06 мая 2023
05 мая 2023

РИАН: в Первомайском взрываются склады с порохом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
На складах с порохом прогремели взрывы (архивное фото) Фото:

В поселке Первомайский (Свердловская область) на складах с порохом прогремели взрывы. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Поступила информация о взрывах на складах с порохом в Режевском городском округе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Предварительная причина — переход огня с лесного пожара на находящиеся рядом постройки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

Раннее сообщалось, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей.

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В поселке Первомайский (Свердловская область) на складах с порохом прогремели взрывы. Об этом сообщили в экстренных службах. «Поступила информация о взрывах на складах с порохом в Режевском городском округе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Предварительная причина — переход огня с лесного пожара на находящиеся рядом постройки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается. Раннее сообщалось, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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