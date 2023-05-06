РИАН: в Первомайском взрываются склады с порохом

На складах с порохом прогремели взрывы (архивное фото)
В поселке Первомайский (Свердловская область) на складах с порохом прогремели взрывы. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Поступила информация о взрывах на складах с порохом в Режевском городском округе», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Предварительная причина — переход огня с лесного пожара на находящиеся рядом постройки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
Раннее сообщалось, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей.
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