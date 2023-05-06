Депутат Госдумы Матвеев призвал отправлять в зону СВО мигрантов из Средней Азии

07 мая 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

В Госдуме призвали создать таджикские батальоны для участия в конфликте на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Михаил Матвеев от фракции КПРФ задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации в зону спецоперации (СВО). Он допустил, что все дело в двойном гражданстве, поэтому политик призвал корректировать норму закона в этой части, чтобы у таджиков с российским гражданством появилась возможность исполнить свой конституционный долг. «Почему из средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство (только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тысяч таджиков), но мы не видим их на фронте? <…> в чем же дело? Почему их не мобилизуют? Где таджикские батальоны?» — написал Матвеев в своем telegram-канале. Он допустил, что их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства. «Именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно», — констатировал депутат. При этом политик подчеркнул, что он за дружбу народов и равенство прав граждан всех национальностей. По его словам, якобы законодательство Таджикистана не допускает призыва в армию лиц с двойным гражданством. «Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если все дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц», — заключил Матвеев. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Михаил Матвеев от фракции КПРФ задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации в зону спецоперации (СВО). Он допустил, что все дело в двойном гражданстве, поэтому политик призвал корректировать норму закона в этой части, чтобы у таджиков с российским гражданством появилась возможность исполнить свой конституционный долг. «Почему из средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство (только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тысяч таджиков), но мы не видим их на фронте? <…> в чем же дело? Почему их не мобилизуют? Где таджикские батальоны?» — написал Матвеев в своем telegram-канале. Он допустил, что их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства. «Именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно», — констатировал депутат. При этом политик подчеркнул, что он за дружбу народов и равенство прав граждан всех национальностей. По его словам, якобы законодательство Таджикистана не допускает призыва в армию лиц с двойным гражданством. «Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если все дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц», — заключил Матвеев. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва.