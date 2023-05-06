Спасатели рассказали подробности о пожаре в Первомайском, где загорелись склады с порохом

Спасатели ликвидируют пожар в поселке Первомайский (Свердловская область), где загорелись склады с порохом. В свердловском МЧС сообщили, что по предварительной информации пострадавших нет.
«Сообщение о пожаре в Первомайском поступило в 20:27. Спасатели установили, что склады загорелись из-за лесного пожара. По предварительной информации, пострадавших нет», — написали спасатели в telegram-канале «МЧС Свердловск».
К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники. В настоящее время проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня, уточнили в ведомстве.
Раннее сообщалось, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей. По данным РИА Новости, на складах с порохом прогремели взрывы.
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