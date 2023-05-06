06 мая 2023

Свердловчане встали на защиту села от мощнейшего пожара

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожарный рукав, пожарные
Село Останино от огня обороняют спасатели и местные добровольцы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Добровольцы совместно с сотрудниками МЧС встали на защиту села Останино (450 жителей) в Свердловской области от мощного лесного пожара. Как рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов, сейчас на пути огня ведется опашка земель.

«Активно ведется работа по недопущению огня к селу Останино. Пожарным расчетам помогают добровольцы, усиленно ведется опашка земель, чтобы встать на пути стихии», — написал Карташов на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр добавил, что тушение пожара продолжается и в поселке Первомайском. Там вечером 6 мая загорелись склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

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Добровольцы совместно с сотрудниками МЧС встали на защиту села Останино (450 жителей) в Свердловской области от мощного лесного пожара. Как рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов, сейчас на пути огня ведется опашка земель. «Активно ведется работа по недопущению огня к селу Останино. Пожарным расчетам помогают добровольцы, усиленно ведется опашка земель, чтобы встать на пути стихии», — написал Карташов на своей странице во «ВКонтакте». Мэр добавил, что тушение пожара продолжается и в поселке Первомайском. Там вечером 6 мая загорелись склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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