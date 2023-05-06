Свердловчане встали на защиту села от мощнейшего пожара

07 мая 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Село Останино от огня обороняют спасатели и местные добровольцы (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Добровольцы совместно с сотрудниками МЧС встали на защиту села Останино (450 жителей) в Свердловской области от мощного лесного пожара. Как рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов, сейчас на пути огня ведется опашка земель. «Активно ведется работа по недопущению огня к селу Останино. Пожарным расчетам помогают добровольцы, усиленно ведется опашка земель, чтобы встать на пути стихии», — написал Карташов на своей странице во «ВКонтакте». Мэр добавил, что тушение пожара продолжается и в поселке Первомайском. Там вечером 6 мая загорелись склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

Добровольцы совместно с сотрудниками МЧС встали на защиту села Останино (450 жителей) в Свердловской области от мощного лесного пожара. Как рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов, сейчас на пути огня ведется опашка земель. «Активно ведется работа по недопущению огня к селу Останино. Пожарным расчетам помогают добровольцы, усиленно ведется опашка земель, чтобы встать на пути стихии», — написал Карташов на своей странице во «ВКонтакте». Мэр добавил, что тушение пожара продолжается и в поселке Первомайском. Там вечером 6 мая загорелись склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.