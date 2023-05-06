Пригожин сообщил о взятии 95% Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что под контролем российской армии находится примерно 95% территории Артемовска (Бахмут). Его слова передает 6 мая пресс-служба.
«В Артемовске сегодня взято около 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода „Красной Армии“ дальше на Запад никакой роли не играют. Два квадратных километра никаким образом не влияют на ход СВО», —
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая должен будет покинуть Бахмут (Артемовск). Он планировал отдать позиции подразделениям Министерства обороны. Позже основатель вооруженного формирования Пригожин заявил, что готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.
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