06 мая 2023

Пригожин сообщил о взятии 95% Артемовска

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Ломбард. Челябинск, реклама, экран, чвк вагнер
Евгений Пригожин: под контролем России 95% Артемовска, оставшиеся 5% «не важны» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что под контролем российской армии находится примерно 95% территории Артемовска (Бахмут). Его слова передает 6 мая пресс-служба.

«В Артемовске сегодня взято около 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода „Красной Армии“ дальше на Запад никакой роли не играют. Два квадратных километра никаким образом не влияют на ход СВО», — передают его слова в telegram-канале.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая должен будет покинуть Бахмут (Артемовск). Он планировал отдать позиции подразделениям Министерства обороны. Позже основатель вооруженного формирования Пригожин заявил, что готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что под контролем российской армии находится примерно 95% территории Артемовска (Бахмут). Его слова передает 6 мая пресс-служба. «В Артемовске сегодня взято около 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода „Красной Армии“ дальше на Запад никакой роли не играют. Два квадратных километра никаким образом не влияют на ход СВО», — передают его слова в telegram-канале. Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая должен будет покинуть Бахмут (Артемовск). Он планировал отдать позиции подразделениям Министерства обороны. Позже основатель вооруженного формирования Пригожин заявил, что готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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