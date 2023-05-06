Владелец горящих складов в Первомайском выступил с заявлением

Гендиректор «Гефест-М»: большая часть складов в Первомайском пустые

Всего в Первомайском стоит 11 складов компании «Гефест-М» (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Первомайском сгорел один пустой склад и один с порохом. Большая часть из них — пустые, заявил генеральный директор «Гефест-М» Владимир Мытарев.

«Сгорел один пустой склад, другой с порохом. Все. Большая часть складов — пустые», — пишут «Известия» со ссылкой на Мытарева.

Мытарев отметил, что всего в Первомайском находится 11 складов «Гефест-М». Расстояние между ними составляет 500 метров.

Вечером 6 мая в поселке Первомайский загорелись складские помещения с порохом, которые принадлежат компании «Гефест-М». Источник URA.RU сообщил, что на складах утилизируют боеприпасы и производят взрывчатые вещества промышленного назначения. URA.RU ведет прямую трансляцию по ЧП в поселке.