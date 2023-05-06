Глава МАГАТЭ Гросси увидел опасность в ситуации вокруг ЗАЭС

В районе Запорожской АЭС (атомная электростаанция) общая ситуация становится не такой предсказуемой и «потенциально опасной». Об этом 7 мая сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я очень обеспокоен в области ядерной и физической безопасности вполне реальными рисками, с которыми сталкивается атомная станция», —
По его словам, эксперты МАГАТЭ на электростанции все еще слышат звуки обстрелов, также они были слышны вечером 5 мая. Этот гигантский ядерный объект нужно защитить, считают в международной организации. Директор Гросси решил продолжить настаивать на приверженности всех сторон к достижению этой жизненно важной цели.
Ранее эксперты МАГАТЭ нагнетали ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая, что станция подвергается артиллерийским обстрелам. Шло искусственное нагнетание ситуации, подчеркнул советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. <…> Обстрелы вокруг окрестной не прекращались, ВСУ постоянно бьют по береговой линии и получают в ответ.
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