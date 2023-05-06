Юрист перечислил растения, за которые дачникам грозит штраф

На дачном участке запрещено сажать растения, из которых можно изготовить сырье для наркотиков. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев.
«На садовом или огородном участке запрещено сажать мак, коноплю и другие растения, являющиеся сырьем для изготовления наркотиков. Законодательство напрямую запрещает оборот наркотиков, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию», — цитирует издание радио Sputnik слова Комсолева.
По словам эксперта, в некоторых российских регионах дачника могут привлечь к административной ответственности даже за борщевик на участке. Юрист подчеркнул, если человек посеет на дачном участке какую-либо сельскохозяйственную культуру для продажи урожая, его могут обвинить в нарушении правил хранения и использования семян.
Ранее URA.RU писало, что на дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки. Также закон запрещает на садовом участке разводить костры и хранить мусор.
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