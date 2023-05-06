06 мая 2023

Юрист перечислил растения, за которые дачникам грозит штраф

Юрист Комсолев: мак и коноплю запрещено выращивать на садовых участках
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт перечислил растения, которые запрещено сажать на садовом участке Фото:

На дачном участке запрещено сажать растения, из которых можно изготовить сырье для наркотиков. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев.

«На садовом или огородном участке запрещено сажать мак, коноплю и другие растения, являющиеся сырьем для изготовления наркотиков. Законодательство напрямую запрещает оборот наркотиков, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию», — цитирует издание радио Sputnik слова Комсолева.

По словам эксперта, в некоторых российских регионах дачника могут привлечь к административной ответственности даже за борщевик на участке. Юрист подчеркнул, если человек посеет на дачном участке какую-либо сельскохозяйственную культуру для продажи урожая, его могут обвинить в нарушении правил хранения и использования семян.

Ранее URA.RU писало, что на дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки. Также закон запрещает на садовом участке разводить костры и хранить мусор.

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На дачном участке запрещено сажать растения, из которых можно изготовить сырье для наркотиков. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев. «На садовом или огородном участке запрещено сажать мак, коноплю и другие растения, являющиеся сырьем для изготовления наркотиков. Законодательство напрямую запрещает оборот наркотиков, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию», — цитирует издание радио Sputnik слова Комсолева. По словам эксперта, в некоторых российских регионах дачника могут привлечь к административной ответственности даже за борщевик на участке. Юрист подчеркнул, если человек посеет на дачном участке какую-либо сельскохозяйственную культуру для продажи урожая, его могут обвинить в нарушении правил хранения и использования семян. Ранее URA.RU писало, что на дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки. Также закон запрещает на садовом участке разводить костры и хранить мусор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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