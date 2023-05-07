В Свердловской области увеличили силы для борьбы с пожарами

По Свердловской области зафиксировано 53 пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Количество человек, ведущих борьбу с лесными пожарами в Свердловской области, увеличено до 2,5 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве.

«Группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

По информации департамента, за прошедшие сутки зафиксировано 53 лесных пожара. Огнем охвачена территория более 33 тысяч гектаров леса.

Ранее URA.RU сообщало о тушении пожаров специалистами в Свердловской области. Для поддержки пожарной группировки были направлены парашютисты-десантники из разных регионов страны и вертолеты.