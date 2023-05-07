В Свердловской области увеличили силы для борьбы с пожарами

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По Свердловской области зафиксировано 53 пожара Фото:
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Пожары в Свердловской области

Количество человек, ведущих борьбу с лесными пожарами в Свердловской области, увеличено до 2,5 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве.

«Группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

По информации департамента, за прошедшие сутки зафиксировано 53 лесных пожара. Огнем охвачена территория более 33 тысяч гектаров леса.

Ранее URA.RU сообщало о тушении пожаров специалистами в Свердловской области. Для поддержки пожарной группировки были направлены парашютисты-десантники из разных регионов страны и вертолеты.

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Количество человек, ведущих борьбу с лесными пожарами в Свердловской области, увеличено до 2,5 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве. «Группировка специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличена до 2,5 тысячи человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. По информации департамента, за прошедшие сутки зафиксировано 53 лесных пожара. Огнем охвачена территория более 33 тысяч гектаров леса. Ранее URA.RU сообщало о тушении пожаров специалистами в Свердловской области. Для поддержки пожарной группировки были направлены парашютисты-десантники из разных регионов страны и вертолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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