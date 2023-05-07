В Сербии предсказали новые атаки на Кремль

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Репетиция воздушной части парада. Москва, военные, самолет, московский кремль, воздушный парад, пилотажная группа, воздушное звено
Украина может планировать следующие атаки на Кремль, пишет Politika Фото:
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Ожидаемая эскалация в конфликте на Украине может привести к новым попыткам атак на Кремль со стороны Киева. Об этом пишет сербская газета Politika.

«Можно предположить, что это будет не последняя попытка атаки на Кремль со стороны Украины», — считает автор газеты. Он добавил, что, учитывая заявления некоторых политиков, конфликт на Украине может ждать новая эскалация, которая приведет к потере контроля над боевыми действиями.

Ранее украинскими беспилотниками была совершена попытка атаки на московский Кремль. Китайская газета Global Times назвала данный шаг Украины пересечением очередной красной черты, которая может привести к эскалации конфликта. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, украинское руководством ставило себе задачу спровоцировать Россию на резкие ответные меры, чтобы позволить Западу обвинить российские власти в жестокости, но этот план провалился.

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Ожидаемая эскалация в конфликте на Украине может привести к новым попыткам атак на Кремль со стороны Киева. Об этом пишет сербская газета Politika. «Можно предположить, что это будет не последняя попытка атаки на Кремль со стороны Украины», — считает автор газеты. Он добавил, что, учитывая заявления некоторых политиков, конфликт на Украине может ждать новая эскалация, которая приведет к потере контроля над боевыми действиями. Ранее украинскими беспилотниками была совершена попытка атаки на московский Кремль. Китайская газета Global Times назвала данный шаг Украины пересечением очередной красной черты, которая может привести к эскалации конфликта. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, украинское руководством ставило себе задачу спровоцировать Россию на резкие ответные меры, чтобы позволить Западу обвинить российские власти в жестокости, но этот план провалился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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