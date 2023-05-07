В Сербии предсказали новые атаки на Кремль

Украина может планировать следующие атаки на Кремль, пишет Politika Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина

Ожидаемая эскалация в конфликте на Украине может привести к новым попыткам атак на Кремль со стороны Киева. Об этом пишет сербская газета Politika.

«Можно предположить, что это будет не последняя попытка атаки на Кремль со стороны Украины», — считает автор газеты . Он добавил, что, учитывая заявления некоторых политиков, конфликт на Украине может ждать новая эскалация, которая приведет к потере контроля над боевыми действиями.

Ранее украинскими беспилотниками была совершена попытка атаки на московский Кремль. Китайская газета Global Times назвала данный шаг Украины пересечением очередной красной черты, которая может привести к эскалации конфликта. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, украинское руководством ставило себе задачу спровоцировать Россию на резкие ответные меры, чтобы позволить Западу обвинить российские власти в жестокости, но этот план провалился.