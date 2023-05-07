Володин назвал причину покушения на Прилепина

Володин: покушение на Прилепина является запугиванием со стороны Запада

Покушение на Захара Прилепина произошло из-за того, что он говорил правду, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Попытка покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя является запугиванием против всех, кто говорит правду. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, обвинив в теракте США и Европейский союз.

«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — написал Володин в своем telegram-канале . Он уточнил, что США и ЕС потворствуют терактам со стороны Киева, приведя в пример недавнее убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Володин объяснил, что и покушение на Прилепина организовано «кровавым киевским режимом».

Володин добавил, что ФСБ успешно пресекает попытки проведения терактов на территории России. Он привел в пример покушение на журналиста Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 апреля в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. МВД России задержало подозреваемого. Сообщается, что мужчина был ранее судим, пишет «Царьград».