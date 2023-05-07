Володин назвал причину покушения на Прилепина

Попытка покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя является запугиванием против всех, кто говорит правду. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, обвинив в теракте США и Европейский союз.
«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что США и ЕС потворствуют терактам со стороны Киева, приведя в пример недавнее убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Володин объяснил, что и покушение на Прилепина организовано «кровавым киевским режимом».
Володин добавил, что ФСБ успешно пресекает попытки проведения терактов на территории России. Он привел в пример покушение на журналиста Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других.
Покушение на Захара Прилепина произошло 6 апреля в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. МВД России задержало подозреваемого. Сообщается, что мужчина был ранее судим, пишет «Царьград».
Попытка покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя является запугиванием против всех, кто говорит правду. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, обвинив в теракте США и Европейский союз. «Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что США и ЕС потворствуют терактам со стороны Киева, приведя в пример недавнее убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Володин объяснил, что и покушение на Прилепина организовано «кровавым киевским режимом». Володин добавил, что ФСБ успешно пресекает попытки проведения терактов на территории России. Он привел в пример покушение на журналиста Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других. Покушение на Захара Прилепина произошло 6 апреля в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. МВД России задержало подозреваемого. Сообщается, что мужчина был ранее судим, пишет «Царьград».