Володин назвал причину покушения на Прилепина

Володин: покушение на Прилепина является запугиванием со стороны Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Покушение на Захара Прилепина произошло из-за того, что он говорил правду, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Попытка покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя является запугиванием против всех, кто говорит правду. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, обвинив в теракте США и Европейский союз.

«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что США и ЕС потворствуют терактам со стороны Киева, приведя в пример недавнее убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Володин объяснил, что и покушение на Прилепина организовано «кровавым киевским режимом».

Володин добавил, что ФСБ успешно пресекает попытки проведения терактов на территории России. Он привел в пример покушение на журналиста Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 апреля в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. МВД России задержало подозреваемого. Сообщается, что мужчина был ранее судим, пишет «Царьград».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя является запугиванием против всех, кто говорит правду. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, обвинив в теракте США и Европейский союз. «Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что США и ЕС потворствуют терактам со стороны Киева, приведя в пример недавнее убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Володин объяснил, что и покушение на Прилепина организовано «кровавым киевским режимом». Володин добавил, что ФСБ успешно пресекает попытки проведения терактов на территории России. Он привел в пример покушение на журналиста Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других. Покушение на Захара Прилепина произошло 6 апреля в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. МВД России задержало подозреваемого. Сообщается, что мужчина был ранее судим, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...