Мэр Екатеринбурга формирует спецотряды для борьбы с пожарами, в городе — два очага

Группа волонтеров уже выехала на помощь огнеборцам, сказал Алексей Орлов Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать сбор добровольцев для тушения пожаров. Оператором выступит его волонтерский центр «Мы рядом», сообщил Орлов в своем telegram-канале. По данным оперативных служб, в городе два — пока контролируемых — очага: на Уктусе и Малом Шарташе.

Основные добровольческие силы силы будут брошены для помощи соседним муниципалитетам, где обстановка тяжелая. «Горят леса вокруг Асбеста, Режа, Верхней Пышмы, Богдановича. Мы не можем остаться в стороне от этой ситуации. Я дал поручение начать сбор добровольцев на базе нашего центра „Мы рядом“. Часть волонтеров уже отправились на помощь огнеборцам. <…> Сейчас нам важна помощь каждого», — заявил Орлов.

Связаться с волонтерами можно в любой день с 10:00 до 20:00 по телефону: +7(800)1015162. Также обращения принимаются в Telegram, WhatsApp и соцсети «ВКонтакте», уточнил мэр.

Как писало URA.RU, утром 7 мая в регион прибыл глава «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он будет контролировать обстановку с воздуха и проводить совещания с ответственными чиновниками.