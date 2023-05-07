Мэр Екатеринбурга формирует спецотряды для борьбы с пожарами, в городе — два очага

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Субботник в Дендрологическом парке. Екатеринбург, орлов алексей
Группа волонтеров уже выехала на помощь огнеборцам, сказал Алексей Орлов Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать сбор добровольцев для тушения пожаров. Оператором выступит его волонтерский центр «Мы рядом», сообщил Орлов в своем telegram-канале. По данным оперативных служб, в городе два — пока контролируемых — очага: на Уктусе и Малом Шарташе.

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Основные добровольческие силы силы будут брошены для помощи соседним муниципалитетам, где обстановка тяжелая. «Горят леса вокруг Асбеста, Режа, Верхней Пышмы, Богдановича. Мы не можем остаться в стороне от этой ситуации. Я дал поручение начать сбор добровольцев на базе нашего центра „Мы рядом“. Часть волонтеров уже отправились на помощь огнеборцам. <…> Сейчас нам важна помощь каждого», — заявил Орлов.

Связаться с волонтерами можно в любой день с 10:00 до 20:00 по телефону: +7(800)1015162. Также обращения принимаются в Telegram, WhatsApp и соцсети «ВКонтакте», уточнил мэр.

Как писало URA.RU, утром 7 мая в регион прибыл глава «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он будет контролировать обстановку с воздуха и проводить совещания с ответственными чиновниками.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать сбор добровольцев для тушения пожаров. Оператором выступит его волонтерский центр «Мы рядом», сообщил Орлов в своем telegram-канале. По данным оперативных служб, в городе два — пока контролируемых — очага: на Уктусе и Малом Шарташе. Основные добровольческие силы силы будут брошены для помощи соседним муниципалитетам, где обстановка тяжелая. «Горят леса вокруг Асбеста, Режа, Верхней Пышмы, Богдановича. Мы не можем остаться в стороне от этой ситуации. Я дал поручение начать сбор добровольцев на базе нашего центра „Мы рядом“. Часть волонтеров уже отправились на помощь огнеборцам. <…> Сейчас нам важна помощь каждого», — заявил Орлов. Связаться с волонтерами можно в любой день с 10:00 до 20:00 по телефону: +7(800)1015162. Также обращения принимаются в Telegram, WhatsApp и соцсети «ВКонтакте», уточнил мэр. Как писало URA.RU, утром 7 мая в регион прибыл глава «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он будет контролировать обстановку с воздуха и проводить совещания с ответственными чиновниками.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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