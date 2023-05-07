Глава свердловского городского округа объявил режим ЧС в связи с пожарами

Глава ГО Верхняя Пышма Соломин ввел режим ЧС в населенных пунктах из-за пожара
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Закладка первого камня трамвайного депо линии Верхняя Пышма - Екатеринбург. Екатеринбург , соломин иван
Режим ЧС объявлен в Ольховке, Верхотурке и Первомайке Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких населенных пунктах. Об этом Соломин сообщил в своих социальных сетях.

«В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошел к окраинам населенных пунктов», — рассказал глава Верхней Пышмы на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Соломин добавил, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. «Для тушения используется самолет-амфибия БЕ-200», — сообщил глава.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ряда поселков в Свердловской области из-за угрозы распространения пожаров. Эвакуировали людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Для борьбы с очагами возгорания в области работает специальная авиатехника, увеличено количество специалистов, ликвидирующих огонь.

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Глава Верхней Пышмы Иван Соломин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких населенных пунктах. Об этом Соломин сообщил в своих социальных сетях. «В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошел к окраинам населенных пунктов», — рассказал глава Верхней Пышмы на своей странице в соцсети «Вконтакте». Соломин добавил, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. «Для тушения используется самолет-амфибия БЕ-200», — сообщил глава. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации ряда поселков в Свердловской области из-за угрозы распространения пожаров. Эвакуировали людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Для борьбы с очагами возгорания в области работает специальная авиатехника, увеличено количество специалистов, ликвидирующих огонь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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