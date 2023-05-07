Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» готова остаться в Бахмуте

Бойцы «Вагнера» могут остаться в Бахмуте, заявил Евгений Пригожин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» получили боеприпасы и вооружение от Минобороны России. Об этом заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. Это означает, что «Вагнер» готовы остаться в Бахмуте (Артемовске).

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружение сколько потребуется для продолжение дальнейших военных действий. Клянутся, на фланге все будет выставлено, чтобы нас не подрезал противник», — передает слова Пригожина telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Он уточнил, что Минобороны РФ дали ЧВК «Вагнер» полномочия воевать по своим правилам. Пригожин пояснил, что 7 мая вагнеровцы получили боевое распоряжение об этом.

Ранее Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут 10 мая. По его словам, это связано с нехваткой боеприпасов у бойцов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Конкорд». На момент публикации ответа не поступило.