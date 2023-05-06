МЧС: угроза деревне Белый Яр в Курганской области снята

Пожары больше не угрожают деревне Белый Яр в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.
«Угроза населенному пункту Белый Яр в Кетовском муниципальном округе снята. В данный момент в качестве превентивных мер проводится эвакуация деревни Редькино (Белозерский округ), деревни Плоская (Шадринский округ), деревни Сладко-Карасинское (Мишкинский округ)», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные формирования защищали деревню Белый Яр от ландшафтного пожара. Спасатели отмечали, что огненный фронт возле населенного пункта растянулся на три километра. Решение о превентивной эвакуации жителей деревни было принято 7 мая. Курганские водители сообщали о перекрытии дороги в этом направлении.
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