МЧС: угроза деревне Белый Яр в Курганской области снята

07 мая 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Ранее спасатели готовили местных жителей к эвакуации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Пожары больше не угрожают деревне Белый Яр в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона. «Угроза населенному пункту Белый Яр в Кетовском муниципальном округе снята. В данный момент в качестве превентивных мер проводится эвакуация деревни Редькино (Белозерский округ), деревни Плоская (Шадринский округ), деревни Сладко-Карасинское (Мишкинский округ)», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные формирования защищали деревню Белый Яр от ландшафтного пожара. Спасатели отмечали, что огненный фронт возле населенного пункта растянулся на три километра. Решение о превентивной эвакуации жителей деревни было принято 7 мая. Курганские водители сообщали о перекрытии дороги в этом направлении.

Пожары больше не угрожают деревне Белый Яр в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона. «Угроза населенному пункту Белый Яр в Кетовском муниципальном округе снята. В данный момент в качестве превентивных мер проводится эвакуация деревни Редькино (Белозерский округ), деревни Плоская (Шадринский округ), деревни Сладко-Карасинское (Мишкинский округ)», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные формирования защищали деревню Белый Яр от ландшафтного пожара. Спасатели отмечали, что огненный фронт возле населенного пункта растянулся на три километра. Решение о превентивной эвакуации жителей деревни было принято 7 мая. Курганские водители сообщали о перекрытии дороги в этом направлении.