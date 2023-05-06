06 мая 2023
05 мая 2023

МЧС: угроза деревне Белый Яр в Курганской области снята

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Ранее спасатели готовили местных жителей к эвакуации Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Пожары больше не угрожают деревне Белый Яр в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

«Угроза населенному пункту Белый Яр в Кетовском муниципальном округе снята. В данный момент в качестве превентивных мер проводится эвакуация деревни Редькино (Белозерский округ), деревни Плоская (Шадринский округ), деревни Сладко-Карасинское (Мишкинский округ)», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные формирования защищали деревню Белый Яр от ландшафтного пожара. Спасатели отмечали, что огненный фронт возле населенного пункта растянулся на три километра. Решение о превентивной эвакуации жителей деревни было принято 7 мая. Курганские водители сообщали о перекрытии дороги в этом направлении.

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Пожары больше не угрожают деревне Белый Яр в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона. «Угроза населенному пункту Белый Яр в Кетовском муниципальном округе снята. В данный момент в качестве превентивных мер проводится эвакуация деревни Редькино (Белозерский округ), деревни Плоская (Шадринский округ), деревни Сладко-Карасинское (Мишкинский округ)», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные формирования защищали деревню Белый Яр от ландшафтного пожара. Спасатели отмечали, что огненный фронт возле населенного пункта растянулся на три километра. Решение о превентивной эвакуации жителей деревни было принято 7 мая. Курганские водители сообщали о перекрытии дороги в этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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