Парад Победы 2023: где и во сколько смотреть. Карта

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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, военная техника, день победы, военный парад
Парад Победы отменили в ряде городов России Фото:

Парад Победы состоится 9 мая 2023 года. Мероприятие пройдет в нескольких города России в 10:00 по местному времени. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем празднике.

По традиции Парад Победы пройдет в ряде российских городов. Однако после атаки беспилотников на Кремль 3 мая на некоторых территориях РФ мероприятие было отменено. От проведения парада отказались: Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие.

Фото:

Где можно посмотреть Парад Победы

Парад начнется в 10:00 по местному времени. Россияне смогут посмотреть трансляцию Парада Победы на таких телеканалах, как: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «ОТР», «ТВЦ», «Рен ТВ», «Звезда», «МИР», «Победа!» и Телеканал 360. Также прямой эфир будут проводить различные интернет-порталы. URA.RU будет вести эфир в своей соцсети «ВКонтакте».

Торжественный салют

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Вечером, после парада состоится салют. В большинстве городов он начнется 22:00. Однако в некоторых салют начнут в другое время. Так, в Уфе начало мероприятия запланировано на 23:00, в Томске салют пройдет в 22:45, а в Екатеринбурге в 22:30. Трансляция зрелища будет вестись различными интернет-порталами и информационными агентствами в зависимости от региона.

Однако в некоторых регионах салют решили не проводить по соображениям безопасности. Торжественных мероприятий не будет в Крыму, в Севастополе, Калужской, Белгородской и Брянской областях.

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Парад Победы состоится 9 мая 2023 года. Мероприятие пройдет в нескольких города России в 10:00 по местному времени. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем празднике. По традиции Парад Победы пройдет в ряде российских городов. Однако после атаки беспилотников на Кремль 3 мая на некоторых территориях РФ мероприятие было отменено. От проведения парада отказались: Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие. Парад начнется в 10:00 по местному времени. Россияне смогут посмотреть трансляцию Парада Победы на таких телеканалах, как: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «ОТР», «ТВЦ», «Рен ТВ», «Звезда», «МИР», «Победа!» и Телеканал 360. Также прямой эфир будут проводить различные интернет-порталы. URA.RU будет вести эфир в своей соцсети «ВКонтакте». Вечером, после парада состоится салют. В большинстве городов он начнется 22:00. Однако в некоторых салют начнут в другое время. Так, в Уфе начало мероприятия запланировано на 23:00, в Томске салют пройдет в 22:45, а в Екатеринбурге в 22:30. Трансляция зрелища будет вестись различными интернет-порталами и информационными агентствами в зависимости от региона. Однако в некоторых регионах салют решили не проводить по соображениям безопасности. Торжественных мероприятий не будет в Крыму, в Севастополе, Калужской, Белгородской и Брянской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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