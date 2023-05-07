Парад Победы 2023: где и во сколько смотреть. Карта

07 мая 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Парад Победы отменили в ряде городов России Фото: Антон Белицкий © URA.RU Парад Победы состоится 9 мая 2023 года. Мероприятие пройдет в нескольких города России в 10:00 по местному времени. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем празднике. По традиции Парад Победы пройдет в ряде российских городов. Однако после атаки беспилотников на Кремль 3 мая на некоторых территориях РФ мероприятие было отменено. От проведения парада отказались: Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие. Фото: инфографика URA.RU Где можно посмотреть Парад Победы Парад начнется в 10:00 по местному времени. Россияне смогут посмотреть трансляцию Парада Победы на таких телеканалах, как: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «ОТР», «ТВЦ», «Рен ТВ», «Звезда», «МИР», «Победа!» и Телеканал 360. Также прямой эфир будут проводить различные интернет-порталы. URA.RU будет вести эфир в своей соцсети «ВКонтакте». Торжественный салют Новость по теме Как пройдет акция «Бессмертный полк» в 2023 году Вечером, после парада состоится салют. В большинстве городов он начнется 22:00. Однако в некоторых салют начнут в другое время. Так, в Уфе начало мероприятия запланировано на 23:00, в Томске салют пройдет в 22:45, а в Екатеринбурге в 22:30. Трансляция зрелища будет вестись различными интернет-порталами и информационными агентствами в зависимости от региона. Однако в некоторых регионах салют решили не проводить по соображениям безопасности. Торжественных мероприятий не будет в Крыму, в Севастополе, Калужской, Белгородской и Брянской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парад Победы состоится 9 мая 2023 года. Мероприятие пройдет в нескольких города России в 10:00 по местному времени. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем празднике. По традиции Парад Победы пройдет в ряде российских городов. Однако после атаки беспилотников на Кремль 3 мая на некоторых территориях РФ мероприятие было отменено. От проведения парада отказались: Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие. Парад начнется в 10:00 по местному времени. Россияне смогут посмотреть трансляцию Парада Победы на таких телеканалах, как: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «ОТР», «ТВЦ», «Рен ТВ», «Звезда», «МИР», «Победа!» и Телеканал 360. Также прямой эфир будут проводить различные интернет-порталы. URA.RU будет вести эфир в своей соцсети «ВКонтакте». Вечером, после парада состоится салют. В большинстве городов он начнется 22:00. Однако в некоторых салют начнут в другое время. Так, в Уфе начало мероприятия запланировано на 23:00, в Томске салют пройдет в 22:45, а в Екатеринбурге в 22:30. Трансляция зрелища будет вестись различными интернет-порталами и информационными агентствами в зависимости от региона. Однако в некоторых регионах салют решили не проводить по соображениям безопасности. Торжественных мероприятий не будет в Крыму, в Севастополе, Калужской, Белгородской и Брянской областях.