Свердловские коммунальщики восстановили водоснабжение в Асбесте

Во всем городе обещают восстановить водоснабжение к полуночи 7 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Жителям Асбеста, которые ранее лишись водоснабжения из-за лесных пожаров, постепенно начали включать воду, полностью водоснабжение восстановится к полуночи 7 мая. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Вода начинает поступать в дома асбестовцев, во всем городе появится до полуночи 7 мая. Энергетики запустили местную насосную станцию, которая 6 мая была обесточена из-за повреждения линии электропередачи, связанного с пожаром. После чего началось заполнение резервуаров», — сообщили в пресс-службе ДИП Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, вода начала поступать в «нижнюю» часть города и постепенно планируется пустить воду повсеместно. «Резервуары заполнялись водой 8 часов, но процесс приостанавливался на полтора часа из-за отключения электричества», — добавил Смирнов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте пропало электричество из-за лесного пожара, который повредил высоковольтную линию, город на 80% остался без водоснабжения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в срочном порядке обеспечить свердловчан водой и восстановить воду. Также агентство рассказывало, что в Асбест приехало несколько автомобилей «Сима-ленда», которые привезли жителям бутилированную воду.