Жителей курганского поселка эвакуируют в детский лагерь

Жители Теплого Стана будут эвакуированы в лагерь «Звездный»
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Для жителей поселка Теплый Стан (Курган) проводится превентивная эвакуация. Об этом сообщает администрация города.
«Внимание! В настоящее время проводится превентивная эвакуация проживающих в Теплом Стане. Автобус будет находиться на въезде в поселок около магазина. Пункт временного размещения находится в лагере «Звездный», — сообщает мэрия в своем telegram-канале.
В Курганской области пожарные защищают поселки и деревни от огня. Пожар наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово.
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