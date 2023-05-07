Жителей курганского поселка эвакуируют в детский лагерь

Жители Теплого Стана будут эвакуированы в лагерь «Звездный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Для жителей поселка Теплый Стан (Курган) проводится превентивная эвакуация. Об этом сообщает администрация города.

«Внимание! В настоящее время проводится превентивная эвакуация проживающих в Теплом Стане. Автобус будет находиться на въезде в поселок около магазина. Пункт временного размещения находится в лагере «Звездный», — сообщает мэрия в своем telegram-канале.

В Курганской области пожарные защищают поселки и деревни от огня. Пожар наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово.