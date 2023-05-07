Жителей курганского поселка эвакуируют в детский лагерь

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, эвакуация, пожар, тушение, автобус
Жители Теплого Стана будут эвакуированы в лагерь «Звездный» Фото:
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Для жителей поселка Теплый Стан (Курган) проводится превентивная эвакуация. Об этом сообщает администрация города.

«Внимание! В настоящее время проводится превентивная эвакуация проживающих в Теплом Стане. Автобус будет находиться на въезде в поселок около магазина. Пункт временного размещения находится в лагере «Звездный», — сообщает мэрия в своем telegram-канале.

В Курганской области пожарные защищают поселки и деревни от огня. Пожар наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово.

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Для жителей поселка Теплый Стан (Курган) проводится превентивная эвакуация. Об этом сообщает администрация города. «Внимание! В настоящее время проводится превентивная эвакуация проживающих в Теплом Стане. Автобус будет находиться на въезде в поселок около магазина. Пункт временного размещения находится в лагере «Звездный», — сообщает мэрия в своем telegram-канале. В Курганской области пожарные защищают поселки и деревни от огня. Пожар наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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