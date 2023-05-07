07 мая 2023

Экс-аналитик ЦРУ: большая часть мира видит причастность Байдена к атаке на Кремль

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Соединенные Штаты Америки. США, флаг сша, бостон
По словам Фреда Флейтца, жители других стран считают, что США напали на Кремль Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Большая часть мира считает, что США могут стоять за атакой на Кремль. Об этом заявил вице-председатель Центра американской безопасности America First Policy Institute Фред Флейтц.

«Большая часть мира считает, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, стояли за атакой „под чужим флагом“ против Кремля и президента России Владимира Путина из-за „очень плохого руководства“ при администрации президента Джо Байдена», — заявил Флейтц в эфире Newsmax. «На прошлой неделе я дал интервью одному телеканалу на Ближнем Востоке, во время него они провели опрос. Более 80% зрителей заявили, что за этим стоят США», — уточнил он.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой покушения на Путина. Власти США пытаются выяснить, кто мог совершить атаку, а также подтвердить, было ли нападение заказано Киевом. Также Вашингтон может отказать Киеву в отправке истребителей, так как боится атак на Москву. Как пишут в немецком издании Die Welt, если Украина атаковала Кремль, то это заставит Джо Байдена нервничать. Жители Германии, читатели Die Welt ужаснулись из-за атаки дронов.

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Большая часть мира считает, что США могут стоять за атакой на Кремль. Об этом заявил вице-председатель Центра американской безопасности America First Policy Institute Фред Флейтц. «Большая часть мира считает, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, стояли за атакой „под чужим флагом“ против Кремля и президента России Владимира Путина из-за „очень плохого руководства“ при администрации президента Джо Байдена», — заявил Флейтц в эфире Newsmax. «На прошлой неделе я дал интервью одному телеканалу на Ближнем Востоке, во время него они провели опрос. Более 80% зрителей заявили, что за этим стоят США», — уточнил он. Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой покушения на Путина. Власти США пытаются выяснить, кто мог совершить атаку, а также подтвердить, было ли нападение заказано Киевом. Также Вашингтон может отказать Киеву в отправке истребителей, так как боится атак на Москву. Как пишут в немецком издании Die Welt, если Украина атаковала Кремль, то это заставит Джо Байдена нервничать. Жители Германии, читатели Die Welt ужаснулись из-за атаки дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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