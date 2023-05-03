Киев атаковал Кремль: главное к вечеру 3 мая

В Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Причиной пожара стала атака беспилотника.

Минобороны заявило, что штурмовые отряды ВС РФ ведут бои в западной части Артемовска, передает Пятый канал. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах.