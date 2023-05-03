Киев атаковал Кремль: главное к вечеру 3 мая

Украинские беспилотники атаковали Кремль
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Украинские беспилотники нанесли удар по Кремлю, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой покушения на Путина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 мая.
- Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.
- Путин не пострадал в ходе атаки. Песков назвал атаку террористической акцией и покушением на президента России.
- В Кремле отказались переносить Парад Победы после покушения. По словам Пескова, никаких изменений в расписании не планируется.
- Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что беспилотники были запущены донбасскими беженцами. По его словам, запуск мог быть произведен с территории Москвы или Подмосковья.
- Президент Украины Владимир Зеленский высказался об атаках. Он заявил, что Украина не причастна к покушению.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не могут подтвердить факт атаки. По его словам, у США недостаточно фактов для изучения.
- Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление Украины уже началось. Он уточнил, что это проявляется в активном применении Украиной истребителей и множественных атаках по флангам фронта.
- Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины скоро пойдут в наступление. Он добавил, что Запад должен принять решение о поставке истребителей на Украину.
- В Крыму ПВО отбило атаку беспилотников. Обошлось без пострадавших.
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В Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Причиной пожара стала атака беспилотника.
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