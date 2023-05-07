Дачников предупредили о семи штрафах ГИБДД, на которые легко нарваться

08 мая 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Дачникам перечислили наиболее популярные штрафы ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дачникам перечислили наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения, которые повлекут за собой штрафы ГИБДД. Чаще всего это отсутствие полиса ОСАГО, неправильная перевозка людей и габаритных грузов. «Нужно обязательно оформить полис ОСАГО — за его отсутствие грозит штраф в размере 800 рублей, штрафовать могут один раз в сутки. В этом году распечатывать документ не обязательно, предъявить его можно, к примеру, с экрана смартфона», — уточнила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм». Адвокат добавила, что если полис есть, но его по каким-либо причинам невозможно продемонстрировать сотруднику полиции, то штраф составит 500 рублей. Кроме того, стоит вспомнить правила перевозки габаритных грузов. Так, объемные предметы не должны выступать за пределы кузова на метр в длину и 40 см в ширину. Если полис есть, но его демонстрация невозможна, то наказание составляет 500 рублей. «Выступающие части должны быть снабжены сигнальными обозначениями „крупногабаритный груз“, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дополнительно спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. Штраф варьируется от 1500 рублей до лишения права управлять транспортным средством до четырех месяцев», — уточнила адвокат. Кудерко напомнила, что за использование клаксона без необходимости можно получить штраф в размере 500 рублей, даже если вы стоите во дворе и сигналом торопите домочадцев. За провоз пассажиров вне кабины наказание составит 1000 рублей, за непристегнутого пассажира — по 1000 рублей водителю за каждого и самому виновнику — 500 рублей. За ребенка, которого везут на коленях или без удерживающего устройства придется заплатить 3000 рублей. А если ребенок или взрослый без водительского удостоверения попросится за руль, то владелец машины заплатит 30 тысяч рублей Ранее стало известно, какие растения нельзя сажать на даче. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дачникам перечислили наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения, которые повлекут за собой штрафы ГИБДД. Чаще всего это отсутствие полиса ОСАГО, неправильная перевозка людей и габаритных грузов. «Нужно обязательно оформить полис ОСАГО — за его отсутствие грозит штраф в размере 800 рублей, штрафовать могут один раз в сутки. В этом году распечатывать документ не обязательно, предъявить его можно, к примеру, с экрана смартфона», — уточнила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм». Адвокат добавила, что если полис есть, но его по каким-либо причинам невозможно продемонстрировать сотруднику полиции, то штраф составит 500 рублей. Кроме того, стоит вспомнить правила перевозки габаритных грузов. Так, объемные предметы не должны выступать за пределы кузова на метр в длину и 40 см в ширину. Если полис есть, но его демонстрация невозможна, то наказание составляет 500 рублей. «Выступающие части должны быть снабжены сигнальными обозначениями „крупногабаритный груз“, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дополнительно спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. Штраф варьируется от 1500 рублей до лишения права управлять транспортным средством до четырех месяцев», — уточнила адвокат. Кудерко напомнила, что за использование клаксона без необходимости можно получить штраф в размере 500 рублей, даже если вы стоите во дворе и сигналом торопите домочадцев. За провоз пассажиров вне кабины наказание составит 1000 рублей, за непристегнутого пассажира — по 1000 рублей водителю за каждого и самому виновнику — 500 рублей. За ребенка, которого везут на коленях или без удерживающего устройства придется заплатить 3000 рублей. А если ребенок или взрослый без водительского удостоверения попросится за руль, то владелец машины заплатит 30 тысяч рублей Ранее стало известно, какие растения нельзя сажать на даче. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев.