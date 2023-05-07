Глава МЧС России оценил обстановку с пожарами в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территории, в которых бушевали сложные пожары. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале МЧС России.

«Куренков вместе Шумковым совершили облет районов, наиболее пострадавших от природных пожаров. Большая часть природных пожаров уже локализована», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. По данным МЧС, шесть из девяти возгораний локализованы, один пожар полностью ликвидирован.

Кроме этого, локализованы три лесных пожара из четырех. За сутки пожарные потуши еще восемь возгораний.

С огнем в Курганской области борются 1 290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России. Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний 165 тонн воды.

Ранее URA.RU писало, что Куренков прибыл в Курганскую область, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Они полыхают в Кургане и области вторые сутки. По предварительной информации, в огне погибли три человека. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов городов и нескольких населенных пунктов в округах. URA.RU ведет прямую трансляцию.