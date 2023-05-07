В курганском садовом товариществе «Мир» 63-летний мужчина отстоял свой дом от пожара. Отец троих детей мужественно сражался с огненной стихией. Об этом рассказала жительница Кургана на видео, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина не сдался, вокруг горели дома, люди эвакуировались. Но отец троих детей спасал жилье. Его храбрость просто поражает», — сообщила она.
Соседи мужественного курганца, спасшего дом от огня, были с ним на связи. Горожане поддерживали друг друга и не поддавались панике.
Ранее URA.RU писало, что курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды.
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