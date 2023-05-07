07 мая 2023

В Кургане отец троих детей спас свой дом от огня. Видео

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
Многодетный отец спас свой дом от огня при пожаре рядом с Курганом Фото:
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В курганском садовом товариществе «Мир» 63-летний мужчина отстоял свой дом от пожара. Отец троих детей мужественно сражался с огненной стихией. Об этом рассказала жительница Кургана на видео, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина не сдался, вокруг горели дома, люди эвакуировались. Но отец троих детей спасал жилье. Его храбрость просто поражает», — сообщила она.

Соседи мужественного курганца, спасшего дом от огня, были с ним на связи. Горожане поддерживали друг друга и не поддавались панике.

Ранее URA.RU писало, что курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды.

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В курганском садовом товариществе «Мир» 63-летний мужчина отстоял свой дом от пожара. Отец троих детей мужественно сражался с огненной стихией. Об этом рассказала жительница Кургана на видео, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина не сдался, вокруг горели дома, люди эвакуировались. Но отец троих детей спасал жилье. Его храбрость просто поражает», — сообщила она. Соседи мужественного курганца, спасшего дом от огня, были с ним на связи. Горожане поддерживали друг друга и не поддавались панике. Ранее URA.RU писало, что курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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