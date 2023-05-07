В Кургане отец троих детей спас свой дом от огня. Видео

08 мая 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Многодетный отец спас свой дом от огня при пожаре рядом с Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В курганском садовом товариществе «Мир» 63-летний мужчина отстоял свой дом от пожара. Отец троих детей мужественно сражался с огненной стихией. Об этом рассказала жительница Кургана на видео, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина не сдался, вокруг горели дома, люди эвакуировались. Но отец троих детей спасал жилье. Его храбрость просто поражает», — сообщила она. Соседи мужественного курганца, спасшего дом от огня, были с ним на связи. Горожане поддерживали друг друга и не поддавались панике. Ранее URA.RU писало, что курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды.

В курганском садовом товариществе «Мир» 63-летний мужчина отстоял свой дом от пожара. Отец троих детей мужественно сражался с огненной стихией. Об этом рассказала жительница Кургана на видео, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина не сдался, вокруг горели дома, люди эвакуировались. Но отец троих детей спасал жилье. Его храбрость просто поражает», — сообщила она. Соседи мужественного курганца, спасшего дом от огня, были с ним на связи. Горожане поддерживали друг друга и не поддавались панике. Ранее URA.RU писало, что курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды.