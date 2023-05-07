07 мая 2023

Курганцы в соцсетях делятся видео с ночных пожаров. Видео

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Пожары. Курган, задымление, лесные пожары, дым, чистопрудное
Курганцы обсуждают в соцсетях видео с пожаров Фото:

Курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды. Об этом горожане рассказывают в соцсетях.

«В садовом товариществе „Садовод-Любитель“ сгорели постройки. Ночью люди заметили, что немого стих ветер. Горожане спасали домашних животных. Все старались поддержать друг друга и помочь тем, кто вел борьбу с огнем», — сообщают курганцы.

Несмотря на страшные условия, люди не теряли самообладание и выдержку. Паники не было. Спасали, что могли из огня. Так, на опубликованном видео подросток несет воду пожарным. На дворе ночь, бушует огонь, но мальчик не боится — он старается помочь другим.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области бушуют девять ландшафтных и четыре лесных пожара. Из-за этого жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали.

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Курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды. Об этом горожане рассказывают в соцсетях. «В садовом товариществе „Садовод-Любитель“ сгорели постройки. Ночью люди заметили, что немого стих ветер. Горожане спасали домашних животных. Все старались поддержать друг друга и помочь тем, кто вел борьбу с огнем», — сообщают курганцы. Несмотря на страшные условия, люди не теряли самообладание и выдержку. Паники не было. Спасали, что могли из огня. Так, на опубликованном видео подросток несет воду пожарным. На дворе ночь, бушует огонь, но мальчик не боится — он старается помочь другим. Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области бушуют девять ландшафтных и четыре лесных пожара. Из-за этого жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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