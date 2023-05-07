Курганцы обсуждают в соцсетях видео с пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы размещают в соцсетях видео с ночных пожаров. Люди поражены масштабом случившейся беды. Об этом горожане рассказывают в соцсетях.

«В садовом товариществе „Садовод-Любитель“ сгорели постройки. Ночью люди заметили, что немого стих ветер. Горожане спасали домашних животных. Все старались поддержать друг друга и помочь тем, кто вел борьбу с огнем», — сообщают курганцы.

Несмотря на страшные условия, люди не теряли самообладание и выдержку. Паники не было. Спасали, что могли из огня. Так, на опубликованном видео подросток несет воду пожарным. На дворе ночь, бушует огонь, но мальчик не боится — он старается помочь другим.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области бушуют девять ландшафтных и четыре лесных пожара. Из-за этого жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали.