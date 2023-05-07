Федеральный министр прилетел в Екатеринбург из-за пожаров

В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он проведет совещание по тушению пожаров в регионе, сообщил URA.RU источник в Минприроды.
«Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прилетел в Екатеринбург. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и проведет совещание по борьбе с пожарами», — говорится в сообщении.
На совещании Куйвашев попросит выделить 76 млн рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов, а также на оборудование видеопостов для оперативного обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола».
Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области выросла до 54 га. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.
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