07 мая 2023

Федеральный министр прилетел в Екатеринбург из-за пожаров

В Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов
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Трамвай. Нижний Тагил, козлов александр
Александр Козлов проведет совещание по борьбе с пожарами Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он проведет совещание по тушению пожаров в регионе, сообщил URA.RU источник в Минприроды.

«Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прилетел в Екатеринбург. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и проведет совещание по борьбе с пожарами», — говорится в сообщении.

На совещании Куйвашев попросит выделить 76 млн рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов, а также на оборудование видеопостов для оперативного обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола».

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области выросла до 54 га. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.

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В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он проведет совещание по тушению пожаров в регионе, сообщил URA.RU источник в Минприроды. «Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прилетел в Екатеринбург. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и проведет совещание по борьбе с пожарами», — говорится в сообщении. На совещании Куйвашев попросит выделить 76 млн рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов, а также на оборудование видеопостов для оперативного обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола». Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области выросла до 54 га. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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