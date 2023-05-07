Федеральный министр прилетел в Екатеринбург из-за пожаров

В Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов

08 мая 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Александр Козлов проведет совещание по борьбе с пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он проведет совещание по тушению пожаров в регионе, сообщил URA.RU источник в Минприроды. «Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прилетел в Екатеринбург. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и проведет совещание по борьбе с пожарами», — говорится в сообщении. На совещании Куйвашев попросит выделить 76 млн рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов, а также на оборудование видеопостов для оперативного обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола». Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области выросла до 54 га. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.

В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он проведет совещание по тушению пожаров в регионе, сообщил URA.RU источник в Минприроды. «Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов прилетел в Екатеринбург. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и проведет совещание по борьбе с пожарами», — говорится в сообщении. На совещании Куйвашев попросит выделить 76 млн рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов, а также на оборудование видеопостов для оперативного обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола». Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области выросла до 54 га. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.