В Свердловской области увеличилась площадь пожаров

В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 157 га. В регионе действуют 64 пожара, из них 16 локализовано.
«Оперативная информация на 09:00. В регионе действуют 64 пожара на площади 54 157 га, из них локализовано 16 пожаров (1584 га). Самый крупный локализованный — в Горноуральском городском округе на площади 700 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола».
За последние два дня из-за угрозы эвакуирован 1241 человек. Тушением пожаров занимаются 4807 спасателей и несколько тысяч волонтеров. Также привлечены силы МО РФ и МЧС РФ.
Крупнейшие нелокализованные пожары в Свердловской области:
- Верхняя Пышма — пожар на площади 6 690 га;
- Асбест — три пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;
- Реж — два пожара на площади 6 260 га;
- Невьянск — пожар на площади 1240 га;
- Байкаловский район — пожар на площади 3 344 га;
- Ирбитский район — два пожара на площади 3 844 га;
- Тугулым — три пожара на площади 5 278 га;
- Березовский — два пожара на площади 1 449 га;
- Пышминский район — пожар на площади 2574 га;
- Артемовский — два пожара на площади 4 105 га;
- Талица — пожар на площади 4 000 га;
- Сухой Лог — два пожара на площади 2000 га;
- Ревда — пожар на площади 1500 га;
- Сосьва — пожар на площади 1600 га.
Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области составила более 51 тысячи гектаров. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.
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