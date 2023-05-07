07 мая 2023

В Свердловской области увеличилась площадь пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, чп, пожарные рукава, пожарные в касках
В регионе действуют 64 пожара Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 157 га. В регионе действуют 64 пожара, из них 16 локализовано.

«Оперативная информация на 09:00. В регионе действуют 64 пожара на площади 54 157 га, из них локализовано 16 пожаров (1584 га). Самый крупный локализованный — в Горноуральском городском округе на площади 700 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола».

За последние два дня из-за угрозы эвакуирован 1241 человек. Тушением пожаров занимаются 4807 спасателей и несколько тысяч волонтеров. Также привлечены силы МО РФ и МЧС РФ.

Крупнейшие нелокализованные пожары в Свердловской области:

  • Верхняя Пышма — пожар на площади 6 690 га;
  • Асбест — три пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;
  • Реж — два пожара на площади 6 260 га;
  • Невьянск — пожар на площади 1240 га;
  • Байкаловский район — пожар на площади 3 344 га;
  • Ирбитский район — два пожара на площади 3 844 га;
  • Тугулым — три пожара на площади 5 278 га;
  • Березовский — два пожара на площади 1 449 га;
  • Пышминский район — пожар на площади 2574 га;
  • Артемовский — два пожара на площади 4 105 га;
  • Талица — пожар на площади 4 000 га;
  • Сухой Лог — два пожара на площади 2000 га;
  • Ревда — пожар на площади 1500 га;
  • Сосьва — пожар на площади 1600 га.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области составила более 51 тысячи гектаров. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 157 га. В регионе действуют 64 пожара, из них 16 локализовано. «Оперативная информация на 09:00. В регионе действуют 64 пожара на площади 54 157 га, из них локализовано 16 пожаров (1584 га). Самый крупный локализованный — в Горноуральском городском округе на площади 700 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». За последние два дня из-за угрозы эвакуирован 1241 человек. Тушением пожаров занимаются 4807 спасателей и несколько тысяч волонтеров. Также привлечены силы МО РФ и МЧС РФ. Крупнейшие нелокализованные пожары в Свердловской области: Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области составила более 51 тысячи гектаров. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...