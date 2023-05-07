В Свердловской области увеличилась площадь пожаров

08 мая 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В регионе действуют 64 пожара Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 157 га. В регионе действуют 64 пожара, из них 16 локализовано. «Оперативная информация на 09:00. В регионе действуют 64 пожара на площади 54 157 га, из них локализовано 16 пожаров (1584 га). Самый крупный локализованный — в Горноуральском городском округе на площади 700 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». За последние два дня из-за угрозы эвакуирован 1241 человек. Тушением пожаров занимаются 4807 спасателей и несколько тысяч волонтеров. Также привлечены силы МО РФ и МЧС РФ. Крупнейшие нелокализованные пожары в Свердловской области: Верхняя Пышма — пожар на площади 6 690 га;

Асбест — три пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;

Реж — два пожара на площади 6 260 га;

Невьянск — пожар на площади 1240 га;

Байкаловский район — пожар на площади 3 344 га;

Ирбитский район — два пожара на площади 3 844 га;

Тугулым — три пожара на площади 5 278 га;

Березовский — два пожара на площади 1 449 га;

Пышминский район — пожар на площади 2574 га;

Артемовский — два пожара на площади 4 105 га;

Талица — пожар на площади 4 000 га;

Сухой Лог — два пожара на площади 2000 га;

Ревда — пожар на площади 1500 га;

Сосьва — пожар на площади 1600 га. Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области составила более 51 тысячи гектаров. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.

В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 157 га. В регионе действуют 64 пожара, из них 16 локализовано. «Оперативная информация на 09:00. В регионе действуют 64 пожара на площади 54 157 га, из них локализовано 16 пожаров (1584 га). Самый крупный локализованный — в Горноуральском городском округе на площади 700 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». За последние два дня из-за угрозы эвакуирован 1241 человек. Тушением пожаров занимаются 4807 спасателей и несколько тысяч волонтеров. Также привлечены силы МО РФ и МЧС РФ. Крупнейшие нелокализованные пожары в Свердловской области: Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Свердловской области составила более 51 тысячи гектаров. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.