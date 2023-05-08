Курганский губернатор дал особое поручение мэрам

Курганский губернатор Шумков поручил мэрам без выходных помогать погорельцам

Губернатор Вадим Шумков поделился информацией о поручении с журналистами на брифинге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в пунктах временного размещения погорельцам будут помогать главы муниципалитетов и чиновники областного правительства. Об этом губернатор рассказал 8 мая во время брифинга с журналистами.

«Во всех ПВР и населенных пунктах будут сотрудники правительства, которые вместе с главами будут помогать людям по оформлению документов. Никаких выходных ни у кого не будет», — рассказал Шумков во время брифинга, видео которого опубликовано в telegram-канале ГТРК-Курган. Он отметил, что будут восстанавливаться документы всех категорий.

Шумков добавил, что сейчас составляется список людей, которым выплатят по 10 тысяч рублей. После этого власти будут определяться с выплатами для тех, кто полностью потерял имущество.

Ранее стало известно, что в пункт временного размещения в Кургане приехала мэр Елена Ситникова. Позже туда прибыли глава МЧС России Александр Куренков, глава областного ГУ МЧС Юрий Землянский и Шумков.