Куйвашев предложил поощрять волонтеров, помогающих тушить пожары

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах, а также ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые помогают на пожарах и ужесточить наказания для тех, кто нарушает пожарный режим. Об этом он заявил 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым», — рассказали в telegram-канале ДИПа. На совещании также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Рослесхоза Иван Советников, начальник «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин и главы муниципалитетов.
Глава региона отметил, что основной причиной возгораний является именно человеческий фактор. «По каждому случаю будем смотреть отдельно», — добавил Куйвашев. По его словам, правоохранительные органы смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где — умышленные поджоги.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.
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