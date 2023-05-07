07 мая 2023

Куйвашев предложил поощрять волонтеров, помогающих тушить пожары

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев отметил работу добровольцев на пожарах Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах, а также ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые помогают на пожарах и ужесточить наказания для тех, кто нарушает пожарный режим. Об этом он заявил 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым», — рассказали в telegram-канале ДИПа. На совещании также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Рослесхоза Иван Советников, начальник «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин и главы муниципалитетов.

Глава региона отметил, что основной причиной возгораний является именно человеческий фактор. «По каждому случаю будем смотреть отдельно», — добавил Куйвашев. По его словам, правоохранительные органы смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где — умышленные поджоги.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах, а также ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые помогают на пожарах и ужесточить наказания для тех, кто нарушает пожарный режим. Об этом он заявил 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым», — рассказали в telegram-канале ДИПа. На совещании также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Рослесхоза Иван Советников, начальник «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин и главы муниципалитетов. Глава региона отметил, что основной причиной возгораний является именно человеческий фактор. «По каждому случаю будем смотреть отдельно», — добавил Куйвашев. По его словам, правоохранительные органы смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где — умышленные поджоги. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.
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