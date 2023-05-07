Куйвашев предложил поощрять волонтеров, помогающих тушить пожары

08 мая 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Куйвашев отметил работу добровольцев на пожарах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах, а также ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые помогают на пожарах и ужесточить наказания для тех, кто нарушает пожарный режим. Об этом он заявил 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым», — рассказали в telegram-канале ДИПа. На совещании также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Рослесхоза Иван Советников, начальник «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин и главы муниципалитетов. Глава региона отметил, что основной причиной возгораний является именно человеческий фактор. «По каждому случаю будем смотреть отдельно», — добавил Куйвашев. По его словам, правоохранительные органы смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где — умышленные поджоги. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах, а также ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые помогают на пожарах и ужесточить наказания для тех, кто нарушает пожарный режим. Об этом он заявил 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым», — рассказали в telegram-канале ДИПа. На совещании также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Рослесхоза Иван Советников, начальник «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин и главы муниципалитетов. Глава региона отметил, что основной причиной возгораний является именно человеческий фактор. «По каждому случаю будем смотреть отдельно», — добавил Куйвашев. По его словам, правоохранительные органы смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где — умышленные поджоги. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.