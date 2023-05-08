Жители поселка Смолино, спасшиеся от пожара, приехали на пепелище. У многих сгорело все имущество, рассказали пострадавшие URA.RU.
«Ничего не осталось. У подруги ребенок — школьница. Она плачет: „Мама, а как я в школу пойду?“. Все сгорело. Мы выехали, смотрим — здесь все горит, зарево было. Нас даже на Бурово-Петровский мост не пустили. Приехали, вот пепелище», — сообщила одна из пострадавших.
Пострадавшая пенсионерка рассказала, что осталась в халате, в котором работала в теплице. Огонь подошел около 17-18 часов вечера, пришлось срочно эвакуироваться. «Как в халате грязном была в теплице, так и осталась. Ничего не осталось. Половина Смолено сгорело, четыре дома осталось», — сказала пенсионерка.
Ранее URA.RU писало, что по последним данным в Курганской области число погибших в пожарах выросло до шести человек. Более десяти человек пострадали от огня. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. Масштабные пожары в регионе бушуют вторые сутки.
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